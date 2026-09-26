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中國國家主席習近平結束3天的正式訪美行程，美中元首同意進一步豐富2國關係定位的內涵，共同構建「基於尊重、公平、對等的建設性戰略穩定關係」。這次川習會，台灣最關心的，大概就是晶片與台海問題，是否出現在談判交易桌上，對此，日本資深媒體人、印太戰略智庫執行長矢板明夫表示，台灣沒必要馬上感到焦慮，因為美中長期競爭的結構並沒有改變。矢板明夫25日深夜在臉書粉專發文，將本次川習會晤、川普想要的東西歸納成5個字：「土豆泥＋飛機」，意即稀土、大豆、芬太尼，再加上波音飛機。畢竟，美國期中選舉就要到了，稀土關係到高科技與軍工，波音關係到製造業與就業，大豆則關係到農業州選民，芬太尼更是重要社會問題，所以川普要的是選民看得見的成果，而這幾個要求，基本上中國都答應了。接下來，矢板明夫點出，中國想要的，包含美國在台灣問題上退讓、反對台灣獨立、不對台軍售、放鬆高階晶片管制、停止切斷「紅色供應鏈」、降低關稅等等，目前看來，美國似乎都沒有做出具體讓步，儘管中國也不是空手而回，比如習近平得到高規格的接待，也換到貿易休戰的延長，等於拿到了「面子」與喘息空間，而川普則拿到了可以向美國選民交代的「裡子」。矢板明夫提到，美中雙方這次還談了不少歷史，但外交有時候就是這樣：眼前的問題談不下去，就開始談歷史，因為科技、晶片、貿易、台灣、軍事等美中結構性矛盾，一個都沒有真正解決。不過，矢板明夫也提醒，很多台灣人希望美國能「一拳打垮中國」，但美國的做法更像是「管控競爭」，一點一點把中國的國力削弱，川普現在需要的，不是一份解決所有美中結構性矛盾的「世紀大協議」，而是一些美國選民看得見、摸得到的成果；他既想賺中國的錢、也不想收拾中國崩潰的爛攤子，所以川普的方針，是限制中國取得尖端科技、降低供應鏈風險、維持軍事嚇阻，同時避免衝突失控。最後，矢板明夫總結道，「打一棒子，給一顆甜棗」，給完甜棗，再繼續競爭，看到美國給中國甜棗，台灣沒必要馬上感到焦慮，因為美中長期競爭的結構並沒有改變，紅地毯是面子，「土豆泥＋飛機」才是裡子，看美中關係，要少看面子，多看裡子，才能看清真正的方向。