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美國總統川普（Donald Trump）24日在白宮與中國國家主席習近平會晤時，談及第二次世界大戰歷史，聲稱當時美中是「同盟國」，習近平也強調80多年前，美中曾共同對抗法西斯侵略與日本軍國主義，引發日本關注與警惕。日本首相高市早苗表示，雖然日本曾與美國交戰，但已經實現和解，如今美日更是緊密相連的同盟。有日媒引述消息人士指出，高市首相正尋求盡快與川普通話，以掌握此次美中元首會晤更多資訊。根據《共同社》報導，日本政府正在尋求盡快讓高市早苗與川普進行電話會談，以收集「川習會」相關資訊，儘管高市25日在官邸接受採訪時強調：「日美已經實現和解，如今是以非常牢固的紐帶相連、彼此信賴的盟友關係。」報導提到，在目前川習會成果公布內容仍有限的情況下，日本官房長官木原稔，25日的記者會上也表示「高度關注事態發展」，重申「美中關係要對包括日本在內的國際社會穩定有益。」報導指出，日本尤其警惕中國是否展開「認知戰」，對於習近平在致辭中聲稱，二戰時美中一同抗擊「日本軍國主義侵略者」，木原稔也強調，日本堅持走「和平國家」道路。消息人士並透露，日本政府內部，似乎也對川普罕見提及二戰時，美中曾是盟友的發言感到困惑，外交界人士坦言，希望日本能分析美中會談內容，並與美方進行溝通，越快越好。