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南瓜皮卡丘再販 寶可夢新夥伴登場

▲台北寶可夢中心9月25日發售6款寶可夢吉祥物新夥伴。（圖／IG@pokemon_taiwan）

▲台北寶可夢中心將於中秋連假販售超可愛的萬聖節南瓜皮卡丘。（圖／IG@pokemon_taiwan）

連假進場需要整理券 10月限定明信片開拿

中秋連假想到台北寶可夢中心逛逛？台北寶可夢中心也在中秋連假期間，發售多款周邊商品，包含「超夢SUPERCARD造型悠遊卡」、6款精靈球扣環吉祥物，以及去年造成搶購熱潮的「萬聖節南瓜皮卡丘」再度到貨販售。為了因應中秋連假的人潮，官方公布了9月25日至9月28日的現場入場整理券發放時間。另外，慶祝寶可夢迎來30週年，手遊《Pokémon GO》也與全台新光三越百貨推出限定補給站集章活動，訓練家可收集6大城市專屬明信片。台北寶可夢中心中秋連假期間，推出「寶可夢SUPERCARD造型悠遊卡-超夢」，售價為每張250元。同步發售6款採用精靈球扣環設計的寶可夢新夥伴，包含胖丁、可達鴨、呆呆獸、耿鬼、百變怪與卡比獸，非常適合掛在包包上，讓訓練家們帶著心愛的寶可夢出門，每款售價370元。另外，備受粉絲期待的「萬聖節南瓜皮卡丘」毛絨玩具也再度販賣，售價760元。現場也同步開賣「寶可夢集換式卡牌遊戲超級進化擴充包綠寶石風暴」的系列周邊，包含豪華版收藏卡冊（610元）、大型收納盒（920元）、造型卡套（260元）及卡牌收納盒（150元）。為了因應中秋連假人潮，若要在9月25日到28日進入台北寶可夢中心，需要領取入場整理券（號碼牌），整理券會在10點發放，並在10點45分發放結束，依據當天現場人潮狀況，發放時間可能有調整。10月開始，《Pokémon GO》訓練家們如果有到台北寶可夢中心，還可以參加限定補給站集章活動，台北、桃園、台中、嘉義、台南、高雄等6座城市也推出6款獨家圖樣明信片，訓練家只要旋轉遊戲中的限定寶可補給站就能拿到。