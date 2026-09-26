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▲二伯在會員LINE群組積極回覆新品的購買資訊，讓粉絲感到五味雜陳。（圖／網友icelandcatreborn授權提供）

網紅蔡阿嘎的老婆二伯旗下親子品牌HAHABABY 7月中爆發抄襲疑雲，二伯沉寂大眾視野約兩個月後，9月中旬以 「HAHABABY 2.0」 重新開張官方網站，近日她在會員群組積極回覆新品的購買資訊，讓粉絲感嘆：「跟之前爭議期間躲起來判若兩人...」有網友在社群平台放上兩張對話截圖，內容是二伯和粉絲在金哈比群組的對話，可見粉絲開心表示將出席25日的HAHABABY家庭日，二伯立刻回覆「明天見」，另有人詢問新品圓點拖拉包的價格，二伯表示：「1499（元）喔～明天有首賣優惠：1299（元）。」並說明數量要晚點到貨才會知道。此外，關於官網何時開賣圓點拖拉包、是否裝得下其他物品，二伯都很快做出詳細回應，對此，有粉絲表示「二伯回覆的超積極，跟之前爭議期間躲起來判若兩人...」，網友也議論紛紛：「不知道為什麼裡面的對話都好像樁腳」、「要開始賺錢怎能不積極，眼裡只有錢啊」、「裝沒事就可以活下去，繼續撈！」HAHABABY經歷爭議與內部整頓後，已經在9月17日中午12點正式以「HAHABABY 2.0」全新版本重新開放官方網站，同步亮相全新的品牌LOGO，針對先前品牌面臨抄襲與材質標示疑雲，團隊曾經委託律師發布聲明澄清，強調無侵權案件繫屬中，並表示虛心改正、會以更嚴謹的態度面對未來。