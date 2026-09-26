中秋烤肉生菜價格翻倍，有「最強菜販」之稱的新莊知名菜販廖炯程指出，美生菜1斤高達120元，建議改買1斤60元的大陸妹（福山萵苣）包肉解膩，價格直接省一半。針對許多民眾驚呼「大陸妹竟然可以生吃」，專家解答洗淨生吃完全沒問題；農業部也特別公開萵苣選購、徹底清洗與延長保鮮的避坑技巧。
🟡美生菜價格翻倍貴！菜販推大陸妹省一半錢
連假烤肉少不了用生菜包裹燒肉解膩，但走進傳統市場，美生菜價格居高不下。菜販廖炯程在臉書發文提醒民眾，美生菜目前市場價約一斤120元，若預算有限，不妨考慮購買一斤約60元的大陸妹（福山萵苣）。他強調，兩者同屬萵苣家族，拿來包肉過油解膩的效果完全一樣，價格卻整整便宜了一半，是 CP 值極高的平價替代方案。
🟡大陸妹竟然可以生吃？菜販解答洗淨安心吃
貼文一出引發熱烈討論，不少網友驚呼「第一次知道大陸妹可以生吃！」對此廖炯程解答，許多韓式烤肉店在美生菜價格高漲時，也會改用大陸妹替代。只要仔細沖洗乾淨，生吃完全沒有問題。針對民眾對農藥殘留的顧慮，專家提醒，生吃葉菜類前，務必將葉片一葉葉剝開，以流動清水仔細沖洗浸泡，就能安心享用爽脆口感。《NOWNEWS》記者建議，將洗好的生菜放入加入冰塊的冷水中浸泡約3分鐘，能讓葉片吃起來更爽脆。
🟡農業部解密萵苣家族，避開乙烯水果保鮮久
農業部補充指出，萵苣含水量高達95%以上，並富含維生素A、C及多種礦物質。選購時應挑選葉片完整、顏色翠綠且無黃化軟爛者。在保存方面，萵苣葉片遇水易腐爛，買回家後切勿事先清洗，應保持乾燥用塑膠袋裹好、擠出空氣後冷藏。最重要的是避免與蘋果、香蕉、木瓜及西洋梨等會釋放高量乙烯的水果同放，以免加速萵苣黃化或出現褐色斑點。
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連假烤肉少不了用生菜包裹燒肉解膩，但走進傳統市場，美生菜價格居高不下。菜販廖炯程在臉書發文提醒民眾，美生菜目前市場價約一斤120元，若預算有限，不妨考慮購買一斤約60元的大陸妹（福山萵苣）。他強調，兩者同屬萵苣家族，拿來包肉過油解膩的效果完全一樣，價格卻整整便宜了一半，是 CP 值極高的平價替代方案。
貼文一出引發熱烈討論，不少網友驚呼「第一次知道大陸妹可以生吃！」對此廖炯程解答，許多韓式烤肉店在美生菜價格高漲時，也會改用大陸妹替代。只要仔細沖洗乾淨，生吃完全沒有問題。針對民眾對農藥殘留的顧慮，專家提醒，生吃葉菜類前，務必將葉片一葉葉剝開，以流動清水仔細沖洗浸泡，就能安心享用爽脆口感。《NOWNEWS》記者建議，將洗好的生菜放入加入冰塊的冷水中浸泡約3分鐘，能讓葉片吃起來更爽脆。
🟡農業部解密萵苣家族，避開乙烯水果保鮮久
農業部補充指出，萵苣含水量高達95%以上，並富含維生素A、C及多種礦物質。選購時應挑選葉片完整、顏色翠綠且無黃化軟爛者。在保存方面，萵苣葉片遇水易腐爛，買回家後切勿事先清洗，應保持乾燥用塑膠袋裹好、擠出空氣後冷藏。最重要的是避免與蘋果、香蕉、木瓜及西洋梨等會釋放高量乙烯的水果同放，以免加速萵苣黃化或出現褐色斑點。