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▲已故「中國流行樂教父」劉歡小檔案。（圖／NOWNEWS社群中心製）

中國資深音樂人劉歡昨（25）日中秋節在家人陪伴下於上海病逝，享壽63歲，他在40年的音樂生涯中扮演歌手、作曲家、音樂製作人和大學教授等身分，是公認的殿堂級音樂家，劉歡曾經打敗吳青峰、齊豫等唱將，奪下節目《歌手2019》冠軍，經典古裝劇《後宮甄嬛傳》的音樂也出自他之手，有「中國音樂之父」、「中國流行樂教父」美名。劉歡的嗓音寬厚、極具辨識度，1987年因為演唱電視劇主題曲〈心中的太陽〉與〈少年壯志不言愁〉一舉成名，隨後推出的〈彎彎的月亮〉、〈千萬次的問〉及電視劇《水滸傳》主題曲〈好漢歌〉，皆成為中國家喻戶曉的傳唱經典。2008年，劉歡和英國歌后莎拉布萊曼一起在北京奧運會開幕式上演唱官方主題曲〈我和你〉，讓他的事業達到國際性的巔峰。2019年，劉歡參加湖南衛視當紅歌唱節目《歌手》，一路過關斬將，最終在總決賽擊敗吳青峰、齊豫、龔琳娜等強敵，奪得該季歌王寶座，此外，劉歡曾經為知名宮鬥劇《後宮甄嬛傳》一手打造全劇的原聲音樂，並演唱主題曲〈紅顏劫〉與片尾曲〈鳳凰于飛〉。最為台灣觀眾熟知的是，劉歡曾經擔任《中國好聲音》第一、二季及《中國好歌曲》第一至三季的明星導師，致力於挖掘並提攜樂壇新人，他的評論風格被哈林（庾澄慶）形容為「莊嚴、正經中帶點風趣」，儘管外表威嚴、在樂壇地位極其崇高，劉歡在面對學員時卻十分真誠且真性情，因此不少網友得知他病逝的消息都感到相當錯愕和不捨。劉歡小檔案生 日：1963年8月26日過 世：2026年9月25日（63歲）配 偶：盧璐子 女：劉一絲出 道：1987年演唱電視劇《雪城》主題曲〈心中的太陽〉代表作：《彎彎的月亮》、《千萬次的問》、《你是這樣的人》、《愛之無奈》、《帶著地球去流浪》得獎記錄：1996年獲得「中國十大歌手獎」和「中國十大詞曲作家獎」2000年斬獲中國歌曲排行榜傑出成就獎2003年獲第四屆中國金唱片獎評審團大獎2013年獲得第17屆北京影視春燕獎最佳電視劇歌曲獎