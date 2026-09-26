我是廣告 請繼續往下閱讀

配合交通安全年才推2年！天母忠誠路人車分流標線磨光

陳怡潔質疑塗料品質！籲全面清查

台北市推動自行車與行人友善環境，在部分人行道以白色虛線、行人及自行車圖示，引導「車靠外、人靠內」分流。台北市議員士林北投區市議員候選人陳怡潔發現，天母棒球場對面的人車分流標線已嚴重磨損，不僅白色虛線斷斷續續，自行車與行人圖示更有多處只剩模糊白漆，難以辨識原本規劃的行進動線，建議市政府儘速改善。陳怡潔指出，忠誠路兩側原本就屬北市人車共道自行車路網，北市交工處2024年配合「台北交通安全年」政策，與工務局新建工程處合作推動忠誠路沿線路口改造計畫，同一時期市府也在全市寬度2.4公尺以上人行道推行人車分流標線，利用白色虛線及地面圖示，引導自行車靠車道側、行人靠建築側通行，全市完成至少11條路段。根據交工處試辦後問卷調查，有8成5民眾表示能理解分流標線的用意，約6成認為分流有助降低人車衝突、提升安全感，顯示這些標線具備重要的辨識功能，是整套分流設計能否運行的根本。陳怡潔前往忠誠路二段查看發現，標線已非單一個案的一、兩個圖案褪色，而是多個街廓都出現白線磨損、箭頭及人車圖示模糊難辨的情況，甚至有些圖示只剩零星白色漆痕，原本作為人車分界的虛線，也出現大段消失，導致行人、自行車實際通行時，幾乎失去可以遵循的視覺指引。陳怡潔表示，分流標線可以讓民眾理解、有安全感，但當標線磨損無法辨識，民眾將無所適從。她表示，該路段對面就是天母棒球場，周邊還有天母運動公園、臺北市立大學天母校區及多項運動設施，平日居民、學生、運動人口與自行車騎士往來，遇到職棒及大型活動舉行時，更會在短時間湧入大量球迷與行人，安全絕對不容忽視。陳怡潔也說，根據資料，這些分流標線是2024年施作，至今約兩年就已出現如此明顯的磨損，市府應檢討改善，塗料耐用度、磨損補繪時程與養護標準，避免分流標線變成地上的「幽靈標線」，讓政策美意打折。陳怡潔呼籲，應該立即補繪忠誠路二段嚴重磨損的人車分流標線，同時清查北市所有施作的人車分流路段，避免其他地方同樣出現類似問題，並檢討訂定人車分流標線定期巡檢及辨識度標準，及現有塗料在地磚上的耐磨性，化被動為主動，才能降低意外風險，確保人車安全。