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▲龐祥麟兒子龐雲徽現身告別式與前來親友致意。（圖／記者嚴俊強攝影）

▲賈靜雯以晚輩身份獻花龐祥麟致意，上面寫著「仁厚傳芳」。（圖／記者嚴俊強攝影）

資深演員龐祥麟於本月1日凌晨4點30分辭世，享壽80歲。今（26）日家屬在台北懷愛館景仰樓一樓至真一廳為他舉辦告別式，現場氣氛肅穆哀傷。龐祥麟兒子龐雲徽也親自出面受訪，向到場媒體表達感謝，低調表示：「謝謝你們來，家人心裡都很難過。」中視當家花旦張詠詠、雙金影后賈靜雯則獻上花籃悼念。龐祥麟於9月1日凌晨4點30分，在全家人陪伴下於醫院安詳辭世。家屬先前遵循他的遺願，治喪事宜一切從簡，不設追思靈堂，直到今（26）日中午12點才舉行告別式。告別式現場布置莊嚴肅穆，親友陸續到場送別。龐雲徽稍早也現身，面對父親離世，他難掩悲痛，只簡短向媒體致意，感謝外界關心，也透露家人心情仍相當難過。龐祥麟過世消息直到本月7日才由家屬透過民視對外公布。家屬透露，龐祥麟因老年退化，導致食道閉鎖、無法正常吞嚥進食，原本住院準備裝設鼻胃管，未料後續心肺功能衰竭，最終在家人陪伴下安詳離世。雖然家屬悲痛不捨，但仍尊重龐祥麟生前希望低調簡單的心願，沒有大規模舉辦追思活動，而是以莊重、從簡的方式送他最後一程。龐祥麟生前活躍於影視圈多年，演出作品橫跨電影、電視劇，是不少觀眾熟悉的資深演員。今日告別式上，也可見演藝圈後輩與昔日同業獻花致意，其中包括中視當家花旦張詠詠，以及雙金影后賈靜雯。現場花籃上寫著「仁厚傳芳」，由賈靜雯署名敬輓，短短4字也呼應外界對龐祥麟溫厚形象的懷念。今日告別式有不少演藝圈好友與晚輩到場致意，包括康康、紀寶如、周丹薇、張晨光、唐美雲、江宏恩、翁家明、寇世勳、沈世朋等人陸續前來現場。