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▲今早11點一到，ibon售票系統的MAMAMOO購票頁面就呈現轉圈圈的流量管制狀態。（圖／翻攝ibon）

▲▼官方宣布，MAMAMOO小巨蛋演唱會門票，將於14:00清票再賣。（圖／翻攝ibon）

MAMAMOO成員頌樂、玟星、輝人、華莎將於11月28日、29日在台北小巨蛋連唱2天，演唱會門票今（26）日上午11點在ibon售票系統全面開賣，合計約2萬張門票開放搶購，沒想到開賣時間一到，網站立刻湧入大量人潮，頁面直接卡在流量管制、不斷轉圈圈。記者實測等待超過10分鐘，始終進不了購票頁面，最後重新整理再進入時，門票已經銷售一空；不過ibon隨後緊急公告，目前正在整理逾時未完成結帳的票券，預計今天下午2點重新開放購買，首波沒搶到票的MOO MOO（粉絲名）還有機會再拚一次清票。MAMAMOO這次小巨蛋演唱會採全場實名制販售，票價分為6980元、5980元、3980元、3280元及800元，今天上午11點開賣後，ibon立刻被搶票人潮塞爆。實際進入網站，只看見「為確保進站使用者可順利購票，本站進行流量控管，請勿重新整理頁面或關閉瀏覽器」的提醒，畫面中央則是不斷旋轉的讀取圖示，按照系統指示原地等待，超過10分鐘依舊沒有成功進入選票頁面。更讓粉絲崩潰的是，苦等期間不能重新整理、也不能關閉瀏覽器，眼看頁面一直轉卻什麼都做不了；記者最後重新進入售票頁面時，2天場次門票已經顯示銷售一空，不少人甚至從開賣到完售，連選票畫面長什麼樣子都沒看到。ibon之後也跳出系統訊息，表示《MAMAMOO 2026 WORLD TOUR<4WARD>in TAIPEI》目前正在「系統對帳中」，並宣布下午2點重新開賣。ibon隨後進一步說明，目前售票系統正在整理逾時未完成結帳的票券，預計今天下午2點再次開放購買，其中上午11點至11點30分刷卡失敗的訂單，訂單資訊會顯示「訂單取消」，粉絲可至訂單查詢確認；11點30分之後若刷卡失敗，系統也不會再轉為ATM付款，必須重新選購。換句話說，上午沒能擠進系統、刷卡失敗或錯過首波2萬張門票的粉絲，下午2點還能再拚一次釋出的票券。