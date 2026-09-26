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2026年名古屋亞運電子競技項目再傳好消息！代表中華隊出戰《魔法氣泡》（Puyo Puyo Champions）項目的台灣好手郭子昂（遊戲代號：Alicv），在今（26）日的賽事中一路過關斬將挺進四強。雖然在四強賽中不敵南韓強敵，但仍為我國再添一面銅牌，這也是繼《永劫無間》之後，中華隊在本屆亞運電競項目拿下的第二面獎牌。《魔法氣泡》是一款歷史超過30年的經典方塊消除遊戲，玩家需串聯同色氣泡製造「連鎖」消除來累積分數，並向對手施放「干擾氣泡」，極度考驗玩家的即時反應、連鎖路徑設計與攻擊時機。現年32歲、擁有台灣大學數學碩士學位的郭子昂，帶著超過20年的遊戲經驗首度征戰亞運舞台。他在24日的B組小組賽中表現亮眼，與印度、蒙古、泰國及新加坡同組，以4戰全勝的傲人戰績強勢晉級淘汰賽。在今日的淘汰賽階段，郭子昂先是在八強賽（Bo9制）中，以5比1輕取香港選手余穎廉（Yu Wing Lim），順利挺進四強。隨後的四強賽（Bo19制）迎戰南韓好手姜東信（Kang Dong-shin），郭子昂在賽事中展現了十連擊等令人熱血沸騰的超亮眼操作，與對手展開精彩攻防。最終雖以3比10落敗，無緣金牌戰，但由於該項目未設立銅牌戰，郭子昂確定以並列第三的成績收下銅牌。賽後，中華電競代表隊也發文祝賀，並讚賞郭子昂在賽場上的精彩表現。這面銅牌不僅讓郭子昂達成了賽前「想幫助台灣奪牌」的目標，也再次向世界展現了台灣在電子競技領域的堅強實力。