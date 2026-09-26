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中秋連假第二天，立法院副院長江啟臣今(26)日前往大甲第二公有零售市場掃街向民眾致意。江啟臣強調，傳統市場是展現城市生命力的核心，他已與在地民代合作為大甲第二市場爭取空調設備，盼提升攤商與採買民眾的舒適環境。江啟臣今一早在市議員李文傑、楊啓邦，以及市場自治會代表與地方幹部陪同下，先前往大甲城隍廟參香祈福，隨後步行深入大甲第二市場走訪。行程中，許多攤商熱情高喊「凍蒜」並送上白蘿蔔預祝好彩頭，也有80多歲阿嬤特地停下腳步握手加油；途中有民眾笑稱他「瘦了」、「體態很好」，熱情鄉親更送上冰咖啡消暑，展現濃厚人情味。走訪過程中，江啟臣同時透過社群直播與線上網友互動。針對網友留言詢問居住地，他當場澄清說明，自己始終住在豐原老家、每日中北通勤，新店則是太太娘家。行經傳統點心攤時，他也當場購買現炸出鍋的「兩相好」（雙胞胎），向線上觀眾推廣在地銅板美食，直播頓時成了熱鬧「吃播」。江啟臣表示，中秋連假行程不停歇，除了向鄉親送上佳節祝福，更希望透過面對面交流傾聽民意。未來他將持續攜手在地民代，為台中鄉親爭取更多地方建設與福利。