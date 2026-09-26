我是廣告 請繼續往下閱讀

住宿率高！離島、東部、南部近7成5

中秋暨教師節4天連假今（26）日進入第2天，國旅熱度持續升高，住宿也迎來本波連假高峰。交通部觀光署統計，9月26日全台旅宿平均訂房率為67.07%，為4天連假中最高，共有16個縣市超過6成，其中3個縣市達8成；以嘉義市82.07%、屏東縣81.84%、台南市80%最高。相較9月18日調查的62.23%，9月26日訂房率再增加4.84個百分點，顯示隨連假正式展開，住宿需求持續升溫。台灣高鐵中秋暨教師節疏運首日（9月24日）單日旅運約34.8萬人次，創通車營運以來新高，其中南下旅客首度突破20萬人次；離島旅遊同樣熱絡，連假首日東港至小琉球航線共疏運1萬7,997人次，為各國內海運航線最高，綠島、蘭嶼等東部離島航線亦有近8千人次。各地景區也迎來連假出遊人潮，連假首日觀光旅遊人次達33萬9,022人次，國家風景區遊客人數以雲嘉南濱海、參山及花東縱谷國家風景區居前；主題樂園則以義大世界、麗寶樂園及劍湖山世界人潮較為熱絡。住宿熱度與景區人潮相互呼應，本次連假國旅動能持續升溫。從旅遊區域來看，9月26日東部、離島及南部住宿需求均相當熱絡，其中東部平均訂房率75.72%、離島74.27%、南部75.73%。觀光署表示，近年民眾旅遊安排愈趨彈性，接近假期才決定目的地或訂房的情形增加，也讓連假期間旅遊需求呈現更即時、多元的變化。除了住宿及景區人潮，各國家風景區連假期間也有多項特色活動接力登場。澎湖「2026澎湖追風音樂燈光節」今（26）日晚間於馬公觀音亭安排藝人演出，結合音樂、燈光藝術及海島旅遊體驗；澎湖9月26日訂房率74.47%，持續展現離島旅遊熱度。花蓮東海岸今（26）日則有「貓公部落釀酒節」，以傳統釀造文化為主軸，串聯飲食、市集、音樂及部落體驗；連假最後一天9月28日，台東都歷遊客中心將接續舉辦「月光．海音樂會」，讓旅客從部落文化一路延伸至東海岸夜間旅遊。北部也有不同型態的旅遊選擇。北海岸白沙灣遊客中心夜間光環境於9月19日啟用，適逢中秋期間，可串聯夕陽、賞月及夜間濱海漫步，讓旅客從白天遊程延伸至夜間體驗。