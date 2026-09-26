我是廣告 請繼續往下閱讀

▲資源永續循環再利用之有寶筆(圖／環保局提供2026.9.26)

廢棄的舊家具與學校課桌椅，也能搖身一變成時尚文創品！台中市「寶之林廢棄家具再生中心」堅持「愛物惜物」精神，將無法修復的神桌、抽屜底板及汰換課桌椅拆解，重新打造為「木製筆記本」與「有寶筆」，更引進雷射雕刻技術提供客製化個人肖像服務，讓廢木料重獲新生。環保局長吳盛忠表示，推動資源循環不只是做好回收，更關鍵的是讓具價值的材料獲得妥善再利用。家具除透過修繕延長壽命外，無法修復者也可拆解出可用材料再製，有效降低廢棄物產生。寶之林將持續以多元方式推廣家具再生，讓環保理念融入市民日常生活。環保局指出，寶之林成立於民國90年底，為全台首座環保資源交換中心，並於100年取得行政院環境保護署認證之環境教育設施場所，長期推廣資源循環與環保教學。近年市民對「循環經濟」接受度顯著提升，不僅主動參與回收，也踴躍支持綠色商品。為回應民間綠色消費趨勢，寶之林團隊打破廢木料僅能做為燃料的傳統思維，拆解不堪修復的舊家具與課桌椅，精心研發再生文創商品。團隊更特別引進雷射雕刻技術，可將民眾的個人肖像或手繪圖案雕刻於木質封面上，滿足現代人追求個性化的需求。環保局補充，寶之林園區開放時間為每週一、二及四至六上午8:00至17:00（每週三、週日及國定例假日休息）；環保公園區域則為全天候開放，歡迎市民踴躍前往參觀。