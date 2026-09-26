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▲龐祥麟告別式9月26日在台北懷愛館舉行，現場氣氛肅穆，龐祥麟兒子龐雲徽現身告別式，向媒體表達感謝。（圖／記者嚴俊強攝影）

▲江宏恩想起與龐祥麟合作《飛龍在天》的回憶，他表示龐祥麟卻是劇組裡最會帶動氣氛的開心果。（圖／記者嚴俊強攝影）

▲翁家明回憶龐祥麟像大哥一樣照顧後輩，也教他遠離是非。（圖／記者嚴俊強攝影）

▲康康透露，自己與龐祥麟因中視節目《大家來說笑》結下交情。（圖／記者嚴俊強攝影）

資深演員龐祥麟於9月1日安詳辭世，享壽80歲，家屬今（26）日舉辦告別式，圈內好友寇世勳、張晨光等人皆到場送他最後一程。周丹薇也現身悼念多年摯友，受訪時情緒潰堤，一度哭到說不出話，哽咽表示：「龐哥，我真的沒有想到他為什麼那麼早走。」周丹薇透露從龐祥麟開始生病、入住療養院，一直到離世前，她都一路探望與關心對方近況。她回憶最後一次去看龐祥麟時，對方雖然身體已經虛弱，卻仍清楚記得過去和大家說過的笑話，讓她至今難以接受好友離開。談到龐祥麟病榻前的模樣周丹薇忍不住落淚，難過表示：「我們最後去看他的時候，其實他都還記得他跟我們講的笑話，你知道嗎？」如今只能送別對方，她心中滿是不捨，也希望龐祥麟離開後能不再受病痛折磨。回憶兩人多年交情，周丹薇表示早在中視時期，龐祥麟就像大哥一樣照顧她。後來她創立生技公司，龐祥麟也始終力挺，不僅參與公司相關活動，還幫忙主持、介紹產品與理念。周丹薇說自己生技公司的許多事情，龐祥麟幾乎都有參與，也曾和她合作過一段時間的廣播節目。對她而言龐祥麟不只是演藝圈前輩，更是一路陪伴、支持她的重要家人：「他真的是一個非常非常疼我的大哥。」江宏恩過去在《飛龍在天》中飾演正氣凜然的「黃飛龍」，與龐祥麟飾演的大反派「魏永來」在戲裡鬥得激烈，但戲外龐祥麟卻是劇組裡最會帶動氣氛的開心果。江宏恩回憶，當年拍攝《飛龍在天》工時長、壓力大，是大家最疲累的一段日子，但每當劇組氣氛低迷，龐祥麟總會用源源不絕的笑話讓現場重新熱起來；即使片場偶爾出現爭執，他也能用幽默化解尷尬。江宏恩表示龐祥麟永遠笑臉迎人，把最好的狀態留給大家，「這是龐哥最棒的地方，也是最值得我們晚輩學習的。」即使近期工作滿檔，他仍堅持親自到場送別前輩，「今天再忙，都要來參加龐哥的畢業典禮。」曾與龐祥麟在中視共事多年的翁家明也現身悼念，他回憶，自己剛進中視時，龐祥麟已是資深前輩，對方一路上都像大哥般照顧後輩，不只幽默風趣，也常在聊天中分享人生經驗。翁家明說，當年中視地下一樓餐廳，幾乎天天都能看到龐祥麟身邊圍滿人，大家都愛聽他講笑話、聊時事，「我可以說是他最忠實的聽眾。」翁家明也透露，龐祥麟曾給過他一句受用多年的提醒，要他在演藝圈裡遠離是非，「如果聽到有人在講八卦、談是非，千萬不要靠過去，因為本來不關你的事，你一靠過去，就會變成你的事。」康康則表示，自己與龐祥麟因中視節目《大家來說笑》結下交情，當年節目由他與郁方主持，龐祥麟是常客之一。康康說很多觀眾對龐祥麟的印象停留在八點檔演技派小生，但私下的他其實非常幽默、很有綜藝感，每次錄影都能帶給大家歡樂。兩人私下也有往來，龐祥麟兒子結婚時他也曾到場祝賀。只是近年見面機會變少，沒想到再聽到消息已是噩耗，讓他相當遺憾，「來不及說再見。」今日他趕在晚間演出前到場送別，只盼龐哥一路好走。