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大聯盟9/26賽事結果一覽

對戰組合 比分 勝投 敗投 救援成功 紅襪客場對小熊 4:3 魏瑟特（Greg Weissert） 席瓦利（Aaron Civale） 布爾戈斯（Raymond Burgos） 金鶯客場對洋基 10:2 蘇亞雷斯（Albert Suarez） 貝克（Brendan Beck） 無 紅襪客場對小熊 2:0 派斯（Jedixson Paez） 阿薩德（Javier Assad） 無 老虎主場對海盜 8:7 喬布（Jackson Jobe） 錢德勒（Bubba Chandler） 簡森（Kenley Jansen） 光芒客場對費城人 2:0 佩洛塔（Freddy Peralta） 桑契斯（Cristopher Sanchez） 貝克（Bryan Baker） 國民主場對大都會 7:6 瓦蘭德（Gus Varland） 平塔羅（Jonathan Pintaro） 葛雷（Josiah Gray） 藍鳥主場對紅人 6:5 弗盧哈提（Mason Fluharty） 梅伊（Luis Mey） 瓦蘭德（Louis Varland） 馬林魚主場對勇士 3:0 培瑞茲（Eury Perez） 霍姆斯（Grant Holmes） 無 洋基主場對金鶯 6:3 華倫（Will Warren） 楊恩（Brandon Young） 無 守護者客場對皇家 12:9 蓋迪斯（Hunter Gaddis） 皮爾森（Nate Pearson） 無 白襪主場對落磯 6:1 柏克（Sean Burke） 菅野智之（Tomoyuki Sugano） 無 釀酒人主場對紅雀 8:4 烏里貝（Abner Uribe） 賈斯特倫（Luis Gastelum） 無 雙城主場對遊騎兵 10:2 萊恩（Joe Ryan） 迪格隆（Jacob deGrom） 無 響尾蛇客場對教士 11:4 普法特（Brandon Pfaadt） 麥茲（Casey Mize） 無 道奇客場對巨人 2:0 史庫柏（Tarik Skubal） 馬提（Yunior Marte） 史考特（Tanner Scott）

對戰組合 台灣時間 客隊先發投手 主隊先發投手 大都會對國民 00:35 唐恩（Jonah Tong） 厄利（Connelly Early） 海盜對老虎 01:10 耶茲（Kirby Yates） 韋藍德（Justin Verlander） 紅人對藍鳥 03:07 勞德（Rhett Lowder） 耶薩維奇（Trey Yesavage） 道奇對巨人 04:05 史奈爾（Blake Snell） 威爾金森（Matt Wilkinson） 勇士對馬林魚 04:10 蘇特（Brent Suter） 羅爾斯頓（Jack Ralston） 遊騎兵對雙城 04:10 伊瓦迪（Nathan Eovaldi） 奧柏（Bailey Ober） 守護者對皇家 07:10 拜比（Tanner Bibee） 瓦卡（Michael Wacha） 落磯對白襪 07:10 昆塔納（Jose Quintana） 馬丁（Davis Martin） 紅雀對釀酒人 07:10 馬修斯（Quinn Mathews） 梅伊（Dustin May） 光芒對費城人 07:15 賈克斯（Griffin Jax） 未定 響尾蛇對教士 08:40 未定 畢爾勒（Walker Buehler） 洛杉磯對水手 09:40 強森（Ryan Johnson） 安德森（Kade Anderson） 太空人對運動家 09:40 未定 柏金斯（Jack Perkins）

美國職棒大聯盟洛杉磯道奇隊於26日（台灣時間）作客舊金山巨人隊。道奇隊靠著先發投手史庫柏（Tarik Skubal）主投7局狂飆10次三振、無失分的壓制性表現，加上牛棚投手群聯手發威，終場以2：0完封巨人隊。《NOWNEWS》也為讀者整理今日大聯盟重點賽事結果，以及9/27的預訂賽程。道奇隊的攻勢集中在第2局。首名打者赫南德茲（Teoscar Hernández）面對巨人隊先發投手馬提（Yunior Marte），大棒一揮轟出左外野方向的陽春全壘打（本季第16轟）先馳得點。1出局後，帕赫斯（Andy Pages）也補上一發左外野陽春砲（本季第22轟），幫助道奇隊取得2比0領先。帕黑斯此役不僅開轟，還在第5局敲出安打並跑出本季第13次盜壘成功，展現全能身手。投手方面，道奇隊先發左投史庫柏表現八面玲瓏，主投7局僅被敲出3支零星安打，沒有投出任何保送，並送出高達10次三振，順利收下本季第12勝（12勝7敗，防禦率2.72）。第8局道奇隊換上日籍強投佐佐木朗希（Roki Sasaki）接替，他不僅讓對手三上三下，還送出2次三振，完美達成中繼任務，進帳大聯盟生涯首個中繼成功（防禦率4.52）。終結者史考特（Tanner Scott）第9局登板同樣無失分並送出2K，成功關門收下本季第24次救援成功。至於擔任先發第1棒指定打擊的大谷翔平（Shohei Ohtani），本場比賽手感冰冷，4個打數沒有擊出安打，且吞下3次三振，賽後打擊率微幅下滑至2成76，整體攻擊指數（OPS）為0.895。巴爾的摩金鶯隊與紐約洋基隊今日展開激烈交鋒。金鶯隊先是以10：2大勝洋基隊，但洋基隊隨後在另一場賽事中以6：3扳回一城。同屬美東的波士頓紅襪隊則在面對芝加哥小熊隊的賽事中展現壓制力，分別以4：3與2：0拿下兩場勝利。克里夫蘭守護者隊與堪薩斯皇家隊上演打擊大戰，最終守護者隊以12：9力退皇家隊。明尼蘇達雙城隊以10：2痛宰德州遊騎兵隊；而亞利桑那響尾蛇隊）也火力全開，以11：4輕取聖地牙哥教士隊。除了道奇隊的完封秀，今日還有兩場完封賽事。坦帕灣光芒隊在客場以2：0完封費城費城人隊；邁阿密馬林魚隊則在主場以3：0讓亞特蘭大勇士隊抱蛋而歸。其他一分差的激烈賽事中，華盛頓國民隊以7：6險勝紐約大都會隊，多倫多藍鳥隊也以6：5氣走辛辛那提紅人隊。另外密爾瓦基釀酒人隊則以8：4擊退聖路易紅雀隊。