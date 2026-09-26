林郁婷靠3：2判定險勝挺進8強，她賽後坦言對手強度極高，還用英文說「實在太艱難了。」並提到自己已經卸下光環，如今是用挑戰者身分征戰本屆亞運。

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林郁婷升磅至60公斤級 首戰就遭遇苦戰

坦言實在太困難！林郁婷提到量級改變難度

卸下衛冕者姿態 林郁婷目標仍是金牌

我完全沒把自己當衛冕者，這次是以『挑戰者』的心態向對手學習、努力戰勝她們。

當然是金牌！來到這裡的每位拳手，目標都只有金牌！（Gold of course! Every boxer here, the target is only gold!）

2026年愛知·名古屋亞運拳擊賽事今（26）日持續展開激戰。上屆亞運奪下57公斤級金牌的「台灣拳后」林郁婷，本屆轉戰60公斤級賽場，首戰即面臨嚴峻考驗，強碰曾獲世錦賽銅牌的哈薩克24歲新星格拉費耶娃（Viktoriya Grafeyeva）。巴黎奧運成功摘金的林郁婷，為本屆亞運挑戰自我升磅至60公斤級。事實上，兩人在3個月前的世界拳擊盃中國貴陽站金牌戰才剛交過手，當時林郁婷以2 ：3惜敗收下銀牌。今日於亞運舞台狹路相逢，林郁婷首回合戰術執行精準，靈活的步伐與距離控制成功掌控節奏，獲得裁判青睞取得領先；然而進入第二回合，格拉費耶娃展現驚人體能與強大肌耐力，不斷以高壓迫的近身纏鬥反攻，林郁婷在防守纏鬥過程中出現違規，遭裁判判定扣分，讓戰局頓時陷入膠著。進入關鍵第三回合，林郁婷迅速沉著穩住陣腳，憑藉豐富的大賽經驗化解對手攻勢，最終驚險以 3 比 2 扳回一城，成功收下8強門票。賽後行經混合採訪區，林郁婷先是用英文笑著脫口而出「太困難了（Too dynamic / Too hard）」，隨後受訪時坦言這場賽事的艱澀：「這場比賽對我來說強度真的就像決賽，因為對手真的非常強大！」回顧比賽過程，林郁婷表示首回合整體執行順暢，但對手在落後時積極追分，「過程中我有些細節沒處理好，第二回合出現扣分是比較大的瑕疵。」她特別分析，格拉費耶娃體能極佳、肌耐力輸出不斷，這場硬仗也讓她深刻感受到升上60公斤級後，身體對抗性是一大嚴峻挑戰。上屆身為57公斤級金牌得主，如今跨級參賽，被問及是否有衛冕壓力時，林郁婷展現成熟的心態表示，自己早已卸下光環：「儘管心態謙遜，但談及本屆亞運的最終目的，林郁婷眼神堅定，自信地以英文回應：「」展現衝擊亞運第二金的強烈決心。