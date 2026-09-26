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高公局：1968網站及App 用路人更即時掌握車況

今（26）日為中秋節及教師節連續假期第2日，截至上午11時，國道全線交通量為32.2百萬車公里，預估今日交通量為114百萬車公里。交通部高速公路局表示，今日上午發生3起交通事故，造成國1南向車流回堵4公里。高公局表示，上午國道壅塞路段主要為國1南向湖口服務區-新竹、北向汐止系統-五堵，國1高架南向中壢轉接道-楊梅端（事故），其餘路段行車大致順暢。高公局預判，今日下午重點壅塞路段為國1南向楊梅-頭份、王田-員林、北向圓山-大華系統；國5南向南港系統-頭城、北向宜蘭-坪林；國10西向仁武-左營端等路段。今日上午發生3起交通意外，10時07分於國1南向72.6公里處發生3輛小客車追撞事故，於上午10時19分排除，造成後方車流回堵4公里；10時45分於國3南向194.6公里處發生3輛小客車追撞事故，於上午11時06分排除，造成後方車流回堵3公里。10時48分於國1南向230.5公里處發生2輛小客車追撞事故，於上午11時10分排除，造成後方車流回堵1公里，均嚴重影響車流順暢。高公局建議，用路人透過本局高速公路1968網站及App，並於行駛途中收聽警廣掌握即時路況資訊，避開國道壅塞路段及時段。另高公局與公路局攜手合作，成立「公路聯合疏運中心」，共同監控連假路況並即時協調應變，同時高公局於今日的國道路況預報外，增加宣導省道及快速公路疏導訊息，跨機關合作整合交通資訊，提升民眾出行便利與安全。另氣象署預報顯示連假期間天氣晴朗炎熱，高公局呼籲民眾出門務必檢查好車況，開車時應繫妥安全帶並手握方向盤，勿過度倚賴輔助駕駛系統，保持足夠之行車安全間距，隨時注意前方動態，勿任意變換車道，以確保行車安全。高公局祝中秋節及教師節假期行車平安。