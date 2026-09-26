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2026年愛知、名古屋亞運（The 20th Asian Games Aichi-Nagoya 2026）棒球項目複賽持續進行，中華隊今（26）日於台灣時間17點30分將迎戰地主日本隊，面臨至少必須淨勝6分才能奪下金牌戰門票的嚴苛考驗。回顧亞運隊史過去12次交手，中華隊以5勝7敗處於劣勢，近兩屆對戰不僅吞下2連敗，甚至皆遭到完封，前一次在亞運賽場攻破日本隊防線已要追溯至2014年仁川亞運。而在歷屆亞運「台日大戰」中，最令全台球迷津津樂道的一幕，莫過於2006年杜哈亞運「大師兄」林智勝敲出驚天再見安打，替中華隊打下隊史至今唯一一面亞運金牌。中華隊昨役靠著投打發揮以9：1輕取中國隊，保住爭金一線生機，不料另一地的「日韓大戰」，韓國隊竟爆冷遭日本社會人聯軍以0：5完封，讓複賽戰局陷入大混亂。若今日韓國隊順利擊退中國隊，中華隊便必須淨勝日本隊6分以上才能搶進金牌戰。今晚中華隊推出20歲旅日混血小將徐翔聖掛帥，正面對決日本隊社會人強投近藤壱来。攤開兩隊在亞運的歷史對戰紀錄，12場交手中，中華隊取得5勝7敗。不過近兩屆交手，中華隊打線徹底遭到壓制，不僅吞下2連敗，更是1分未得。2018年雅加達亞運，中華隊雖在預賽以2：1扳倒全職業韓國隊，但進入複賽後卻以0：5遭日本隊完封；2023年杭州亞運複賽，中華隊推派王彥程先發，主投6局失2分（1責失），最終因現場雨勢過大提前裁定，中華隊以0：2吞敗，連兩屆遭到日本完封。中華隊前一次在亞運對日本隊破冰得分，已是2014年仁川亞運四強賽，當年中華隊打線大爆發以10：4 大勝日本隊，強勢闖進金牌戰。至於歷屆「台日大戰」中最經典戰役，絕對非2006年杜哈亞運莫屬。當年杜哈亞運棒球項目採單循環賽積分制，6隊各交手一次決定名次。中華隊與日本隊在前4戰皆奪勝，讓最後一戰直接演變成決定金牌歸屬的「金牌爭奪戰」。中華隊開局一度陷入3分落後，7 局下靠著安打串聯與陳金鋒的高飛犧牲打逆轉戰局，不料8局上吉浦貴志敲出 2 分砲再度要回領先。9 局下半，前4打數繳白卷的林智勝在二、三壘有人時挺身而出，一棒抓準日本投手高崎健太郎的球路敲出穿越三游防線的 2分打點再見安打，一舉替中華隊打下亞運隊史首金，也是至今唯一一面成棒亞運金牌。1990年北京亞運：台灣3：4敗日本（單循環）1994年廣島亞運：台灣3：13敗日本（4強戰）1998年曼谷亞運：台灣1：4敗日本（小組賽）、台灣11：10勝日本（小組賽）、台灣8：9敗日本（4強戰）2002年釜山亞運：台灣3：8敗日本（循環賽）、台灣6：5勝日本（4強戰）2006年卡達亞運：台灣8：7勝日本（單循環）2010年廣州亞運：台灣4：3勝日本（4強戰）2014年仁川亞運：台灣10：4勝日本（4強戰）2018年雅加達亞運：台灣0：5敗日本（複賽）2023年杭州亞運：台灣0：2敗日本（複賽）