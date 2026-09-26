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▲龐祥麟告別式9月26日在台北懷愛館舉行，現場氣氛肅穆，龐祥麟兒子龐雲徽現身告別式。（圖／記者嚴俊強攝影）

資深演員龐祥麟於9月1日安詳辭世，享壽80歲，家屬今（26）日舉辦告別式。兒子龐雲徽出面受訪，談到爸爸身後安排，透露龐祥麟將長眠於家族墓園，與多位長輩安置在同一處，方便家人共同祭祀。他也提到爸爸生前最常對他說的一句話，就是「以你為榮」，讓他至今難忘。龐雲徽表示，爸爸之後會安置在家族墓園，與家族許多長輩同在一處。他解釋因為家人分散各地，加上自己工作經常需要世界各地飛來飛去，因此選擇家族共同祭祀的地方，對大家都比較方便。談到爸爸是否留下遺言，龐雲徽表示，龐祥麟並沒有特別交代身後事，但這些年父子倆非常親近，爸爸最常反覆說的，就是對他的肯定，爸爸經常對他說：「以你為榮。」事實上龐祥麟妻子也承受病痛，抗癌已經有兩年多，龐雲徽提到，尤其在媽媽抗癌的這段時間，爸爸最常對他這樣說。龐雲徽說自己經常回他：「爸爸，我不及您的百分之一啦。」但龐祥麟仍不斷告訴他：「不，龐家以你為榮。」這句話也成為爸爸留給他最深刻的話語。龐雲徽感性表示，若要說爸爸有什麼遺願「就是他安心了吧。」龐雲徽也說明，媽媽目前抗癌已經2年多，身體狀況無法負荷告別式現場情緒與體力，因此今天未能到場，是家人共同做出的決定。他坦言媽媽生病初期，都是自己、爸爸與哥哥一同陪伴。他也推測爸爸後來中風，或許與媽媽罹病有關，「他認識這麼久、最愛的人生了重病，所以才讓他比較難睡、比較難過吧。」龐雲徽表示，家人如今只剩媽媽，因此希望她好好在家休息，由晚輩處理爸爸後事。龐雲徽也分享父母之間感人的往事。他透露爸爸與媽媽初一就認識，是青梅竹馬。媽媽第一次剪頭髮時，掉下來的頭髮被爸爸細心留下一束，收藏在自己的「寶盒」裡。龐雲徽表示，自己小時候是聽媽媽提起才知道這件事，當時媽媽笑說：「他什麼東西都不丟，連我的頭髮都不丟。」他才明白爸爸是一個非常重情重義的人。