小孟老師分析今（27）日十二星座運勢。
牡羊座：
工作：擔任團隊領導
感情：精心設計禮物
財運：工作獲得好運
牡羊幸運色：大紅色
貴人：天蠍
小人：雙魚
金牛座：
工作：積極參與培訓
感情：兩人漸漸曖昧
財運：善於把握好運
金牛幸運色：淡藍色
貴人：巨蟹
小人：牡羊
雙子座：
工作：持續努力事業
感情：充滿戀愛氛圍
財運：善於發掘機會
雙子幸運色：灰色
貴人：金牛
小人：天秤
巨蟹座：
工作：克服挑戰阻礙
感情：打扮亮眼形象
財運：積極抓住商機
巨蟹幸運色：咖啡色
貴人：處女
小人：水瓶
獅子座：
工作：迎接每天好運
感情：感情溫度昇華
財運：獲得意外收益
獅子幸運色：黃色
貴人：雙子
小人：天蠍
處女座：
工作：共同克服困難
感情：單身者桃花多
財運：踏實努力工作
處女幸運色：橙色
貴人：牡羊
小人：獅子
天秤座：
工作：協助突破瓶頸
感情：兩人甜美相愛
財運：創意創造財富
天秤幸運色：粉紅色
貴人：天秤
小人：金牛
天蠍座：
工作：提升專業能力
感情：主動接近異性
財運：持之以恆工作
天蠍幸運色：亮紅色
貴人：射手
小人：雙子
射手座：
工作：逐漸消散陰霾
感情：嘗試瞭解對方
財運：明智購買商品
射手幸運色：灰色
貴人：水瓶
小人：巨蟹
魔羯座：
工作：工作同事合作
感情：戀愛會有進展
財運：主動參與投資
魔羯幸運色：棕色
貴人：獅子
小人：魔羯
水瓶座：
工作：自信迎接挑戰
感情：保持理智付出
財運：投資贏得彩券
水瓶幸運色：綠色
貴人：魔羯
小人：處女
雙魚座：
工作：運用團體創意
感情：感情投其所好
財運：意外獲得商機
雙魚幸運色：紫色
貴人：雙魚
小人：射手
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
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工作：擔任團隊領導
感情：精心設計禮物
財運：工作獲得好運
牡羊幸運色：大紅色
貴人：天蠍
小人：雙魚
金牛座：
工作：積極參與培訓
感情：兩人漸漸曖昧
財運：善於把握好運
金牛幸運色：淡藍色
貴人：巨蟹
小人：牡羊
雙子座：
工作：持續努力事業
感情：充滿戀愛氛圍
財運：善於發掘機會
雙子幸運色：灰色
貴人：金牛
小人：天秤
巨蟹座：
工作：克服挑戰阻礙
感情：打扮亮眼形象
財運：積極抓住商機
巨蟹幸運色：咖啡色
貴人：處女
小人：水瓶
獅子座：
工作：迎接每天好運
感情：感情溫度昇華
財運：獲得意外收益
獅子幸運色：黃色
貴人：雙子
小人：天蠍
處女座：
工作：共同克服困難
感情：單身者桃花多
財運：踏實努力工作
處女幸運色：橙色
貴人：牡羊
小人：獅子
天秤座：
工作：協助突破瓶頸
感情：兩人甜美相愛
財運：創意創造財富
天秤幸運色：粉紅色
貴人：天秤
小人：金牛
天蠍座：
工作：提升專業能力
感情：主動接近異性
財運：持之以恆工作
天蠍幸運色：亮紅色
貴人：射手
小人：雙子
射手座：
工作：逐漸消散陰霾
感情：嘗試瞭解對方
財運：明智購買商品
射手幸運色：灰色
貴人：水瓶
小人：巨蟹
魔羯座：
工作：工作同事合作
感情：戀愛會有進展
財運：主動參與投資
魔羯幸運色：棕色
貴人：獅子
小人：魔羯
水瓶座：
工作：自信迎接挑戰
感情：保持理智付出
財運：投資贏得彩券
水瓶幸運色：綠色
貴人：魔羯
小人：處女
雙魚座：
工作：運用團體創意
感情：感情投其所好
財運：意外獲得商機
雙魚幸運色：紫色
貴人：雙魚
小人：射手
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。