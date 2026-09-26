美國職棒大聯盟（MLB）例行賽進入最後倒數，明（27）日的賽程焦點將鎖定在底特律老虎隊（Detroit Tigers）主場迎戰匹茲堡海盜隊（Pittsburgh Pirates），「虎王」韋蘭德（Justin Verlander）迎來生涯最終戰，李灝宇也將續拚大谷翔平的亞洲球員安打紀錄；以及洛杉磯道奇隊（Los Angeles Dodgers）作客舊金山巨人隊（San Francisco Giants）的系列賽最終戰。以下《NOWNEWS》整理9月27日MLB完整賽程、焦點賽事及台灣區轉播資訊。
李灝宇VS大谷翔平，生涯第一年數據對比
兩人在菜鳥年的年紀皆為23歲，打數也相當接近（李灝宇318個打數、大谷翔平326個打數）。從表格中可以看出，大谷翔平在全壘打（22轟）、長打率（.564）與整體攻擊指數（OPS高達.925）上展現了驚人的爆發力，並於當年奪下美聯新人王（ROY）。而李灝宇本季出賽111場，也繳出10轟、46分打點與高於聯盟平均的110OPS+，表現相當出色，展現出站穩大聯盟的優異潛力。
【海盜 vs. 老虎】韋蘭德生涯引退賽 迎戰海盜拚完美句點
這場比賽最大的焦點，莫過於43歲老虎隊傳奇右投韋蘭德的生涯最終戰。經歷了數個月的復健，韋蘭德終於如願趕在季末回到老虎隊主場卡邁利卡公園（Comerica Park），在自家球迷面前投出生涯最後一役。
韋蘭德本季僅在3月底有過1場出賽紀錄（3.2局失2分），他坦言對於這場先發感到「前所未有的緊張與期待」。球團並未設定他的投球局數限制，但預估將會負擔1至2局的投球任務。海盜隊則派出本季戰績2勝5敗、防禦率3.32的耶茲（Kirby Yates）掛帥先發。
【道奇 vs. 巨人】道奇強投史奈爾把關 巨人苦吞三連敗危機
在國聯西區方面，目前以98勝62敗穩居龍頭的洛杉磯道奇隊，將尋求在系列賽中橫掃舊金山巨人隊。道奇隊近況火熱，過去10場比賽拿下7勝3敗，團隊打擊率高達2成86。明日將由左投史奈爾（Blake Snell）先發，他本季繳出4勝1敗、防禦率僅1.86的優異成績。
反觀巨人隊目前苦吞3連敗，戰績滑落至65勝95敗，且傷兵滿營。明日將由威爾金森（Matt Wilkinson）先發主投，他本季戰績1勝3敗，防禦率3.65。值得注意的是，道奇隊當家球星大谷翔平本季已累積30轟與81分打點，明日能否突破今日4支0的低潮，也是比賽觀戰重點。
大聯盟9/27賽程
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📍東森電視（東森洋片台）：有線電視頻道，部分週末賽事提供LIVE直播。
📍愛爾達電視（ELTA TV）：透過中華電信MOD收看，提供多場MLB賽事。
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|數據項目
|李灝宇（2026年）
|大谷翔平（2018年）
|年齡
|23歲
|23歲
|出賽場次（G）
|111
|104
|打數（AB）
|318
|326
|安打（H）
|85
|93
|二壘安打（2B）
|18
|21
|全壘打（HR）
|10
|22
|打點（RBI）
|46
|61
|盜壘（SB）
|2
|10
|打擊率（BA）
|.267
|.285
|上壘率（OBP）
|.324
|.361
|長打率（SLG）
|.431
|.564
|整體攻擊指數（OPS）
|.755
|.925
|標準化攻擊指數（OPS+）
|110
|151
這場比賽最大的焦點，莫過於43歲老虎隊傳奇右投韋蘭德的生涯最終戰。經歷了數個月的復健，韋蘭德終於如願趕在季末回到老虎隊主場卡邁利卡公園（Comerica Park），在自家球迷面前投出生涯最後一役。
韋蘭德本季僅在3月底有過1場出賽紀錄（3.2局失2分），他坦言對於這場先發感到「前所未有的緊張與期待」。球團並未設定他的投球局數限制，但預估將會負擔1至2局的投球任務。海盜隊則派出本季戰績2勝5敗、防禦率3.32的耶茲（Kirby Yates）掛帥先發。
|球隊
|先發投手
|勝敗成績
|防禦率（ERA）
|每局被上壘率（WHIP）
|三振數（K）
|匹茲堡海盜
|耶茲（Kirby Yates）
|2勝5敗
|3.32
|1.20
|48
|底特律老虎
|韋蘭德（Justin Verlander）
|0勝1敗
|12.27
|2.18
|1
在國聯西區方面，目前以98勝62敗穩居龍頭的洛杉磯道奇隊，將尋求在系列賽中橫掃舊金山巨人隊。道奇隊近況火熱，過去10場比賽拿下7勝3敗，團隊打擊率高達2成86。明日將由左投史奈爾（Blake Snell）先發，他本季繳出4勝1敗、防禦率僅1.86的優異成績。
反觀巨人隊目前苦吞3連敗，戰績滑落至65勝95敗，且傷兵滿營。明日將由威爾金森（Matt Wilkinson）先發主投，他本季戰績1勝3敗，防禦率3.65。值得注意的是，道奇隊當家球星大谷翔平本季已累積30轟與81分打點，明日能否突破今日4支0的低潮，也是比賽觀戰重點。
|球隊
|先發投手
|勝敗成績
|防禦率（ERA）
|每局被上壘率（WHIP）
|三振數（K）
|洛杉磯道奇
|史奈爾（Blake Snell）
|4勝1敗
|1.86
|1.09
|52
|舊金山巨人
|威爾金森（Matt Wilkinson）
|1勝3敗
|3.65
|1.01
|18
|台灣時間
|客隊
|主隊
|客隊先發投手
|主隊先發投手
|00:35
|大都會
|國民
|唐恩（Jonah Tong）
|厄利（Connelly Early）
|01:10
|海盜
|老虎
|耶茲（Kirby Yates）
|韋蘭德（Justin Verlander）
|03:07
|紅人
|藍鳥
|勞德（Rhett Lowder）
|耶薩維奇（Trey Yesavage）
|04:05
|道奇
|巨人
|史奈爾（Blake Snell）
|威爾金森（Matt Wilkinson）
|04:10
|勇士
|馬林魚
|蘇特（Brent Suter）
|羅爾斯頓（Jack Ralston）
|04:10
|遊騎兵
|雙城
|伊瓦迪（Nathan Eovaldi）
|奧柏（Bailey Ober）
|07:10
|守護者
|皇家
|拜比（Tanner Bibee）
|瓦卡（Michael Wacha）
|07:10
|落磯
|白襪
|昆塔納（Jose Quintana）
|馬丁（Davis Martin）
|07:10
|紅雀
|釀酒人
|馬修斯（Quinn Mathews）
|梅伊（Dustin May）
|07:15
|光芒
|費城人
|賈克斯（Griffin Jax）
|未定
|08:40
|響尾蛇
|教士
|未定
|畢爾勒（Walker Buehler）
|09:40
|天使
|水手
|強森（Ryan Johnson）
|安德森（Kade Anderson）
|09:40
|太空人
|運動家
|未定
|柏金斯（Jack Perkins）
📍華視（CTS）：免費無線電視，通常週末早晨轉播熱門賽事。
📍緯來體育台：老牌體育頻道，提供例行賽至季後賽固定轉播與中文講評。
📍東森電視（東森洋片台）：有線電視頻道，部分週末賽事提供LIVE直播。
📍愛爾達電視（ELTA TV）：透過中華電信MOD收看，提供多場MLB賽事。
📍Hami Video／ELTA.tv：可使用手機、平板與電腦收看，MAX頻道提供更多場次。
📍Apple TV+：播出《週五棒球夜》（Friday Night Baseball）。
📍MLB.TV：MLB官方付費串流平台，可觀看全聯盟賽事。