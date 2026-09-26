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李灝宇VS大谷翔平，生涯第一年數據對比

數據項目 李灝宇（2026年） 大谷翔平（2018年） 年齡 23歲 23歲 出賽場次（G） 111 104 打數（AB） 318 326 安打（H） 85 93 二壘安打（2B） 18 21 全壘打（HR） 10 22 打點（RBI） 46 61 盜壘（SB） 2 10 打擊率（BA） .267 .285 上壘率（OBP） .324 .361 長打率（SLG） .431 .564 整體攻擊指數（OPS） .755 .925 標準化攻擊指數（OPS+） 110 151

▲李灝宇本季出賽111場，也繳出10轟、46分打點與高於聯盟平均的110OPS+，表現相當出色。（圖／美聯社／達志影像）

球隊 先發投手 勝敗成績 防禦率（ERA） 每局被上壘率（WHIP） 三振數（K） 匹茲堡海盜 耶茲（Kirby Yates） 2勝5敗 3.32 1.20 48 底特律老虎 韋蘭德（Justin Verlander） 0勝1敗 12.27 2.18 1 ▲43歲老虎傳奇名投韋蘭德（Justin Verlander）季後將正式退休，9月27日迎來生涯最後一次主場先發。（圖／路透／達志影像） 【道奇 vs. 巨人】道奇強投史奈爾把關 巨人苦吞三連敗危機



在國聯西區方面，目前以98勝62敗穩居龍頭的洛杉磯道奇隊，將尋求在系列賽中橫掃舊金山巨人隊。道奇隊近況火熱，過去10場比賽拿下7勝3敗，團隊打擊率高達2成86。明日將由左投史奈爾（Blake Snell）先發，他本季繳出4勝1敗、防禦率僅1.86的優異成績。



反觀巨人隊目前苦吞3連敗，戰績滑落至65勝95敗，且傷兵滿營。明日將由威爾金森（Matt Wilkinson）先發主投，他本季戰績1勝3敗，防禦率3.65。值得注意的是，道奇隊當家球星大谷翔平本季已累積30轟與81分打點，明日能否突破今日4支0的低潮，也是比賽觀戰重點。



球隊 先發投手 勝敗成績 防禦率（ERA） 每局被上壘率（WHIP） 三振數（K） 洛杉磯道奇 史奈爾（Blake Snell） 4勝1敗 1.86 1.09 52 舊金山巨人 威爾金森（Matt Wilkinson） 1勝3敗 3.65 1.01 18 ▲洛杉磯道奇隊由左投史奈爾（Blake Snell）先發，他本季繳出4勝1敗、防禦率僅1.86的優異成績。（圖／美聯社／達志影像）

在國聯西區方面，目前以98勝62敗穩居龍頭的洛杉磯道奇隊，將尋求在系列賽中橫掃舊金山巨人隊。道奇隊近況火熱，過去10場比賽拿下7勝3敗，團隊打擊率高達2成86。明日將由左投史奈爾（Blake Snell）先發，他本季繳出4勝1敗、防禦率僅1.86的優異成績。反觀巨人隊目前苦吞3連敗，戰績滑落至65勝95敗，且傷兵滿營。明日將由威爾金森（Matt Wilkinson）先發主投，他本季戰績1勝3敗，防禦率3.65。值得注意的是，道奇隊當家球星大谷翔平本季已累積30轟與81分打點，明日能否突破今日4支0的低潮，也是比賽觀戰重點。 大聯盟9/27賽程



台灣時間 客隊 主隊 客隊先發投手 主隊先發投手 00:35 大都會 國民 唐恩（Jonah Tong） 厄利（Connelly Early） 01:10 海盜 老虎 耶茲（Kirby Yates） 韋蘭德（Justin Verlander） 03:07 紅人 藍鳥 勞德（Rhett Lowder） 耶薩維奇（Trey Yesavage） 04:05 道奇 巨人 史奈爾（Blake Snell） 威爾金森（Matt Wilkinson） 04:10 勇士 馬林魚 蘇特（Brent Suter） 羅爾斯頓（Jack Ralston） 04:10 遊騎兵 雙城 伊瓦迪（Nathan Eovaldi） 奧柏（Bailey Ober） 07:10 守護者 皇家 拜比（Tanner Bibee） 瓦卡（Michael Wacha） 07:10 落磯 白襪 昆塔納（Jose Quintana） 馬丁（Davis Martin） 07:10 紅雀 釀酒人 馬修斯（Quinn Mathews） 梅伊（Dustin May） 07:15 光芒 費城人 賈克斯（Griffin Jax） 未定 08:40 響尾蛇 教士 未定 畢爾勒（Walker Buehler） 09:40 天使 水手 強森（Ryan Johnson） 安德森（Kade Anderson） 09:40 太空人 運動家 未定 柏金斯（Jack Perkins） 2026美國職棒大聯盟賽季可以去哪裡看？



📍華視（CTS）：免費無線電視，通常週末早晨轉播熱門賽事。

📍緯來體育台：老牌體育頻道，提供例行賽至季後賽固定轉播與中文講評。

📍東森電視（東森洋片台）：有線電視頻道，部分週末賽事提供LIVE直播。

📍愛爾達電視（ELTA TV）：透過中華電信MOD收看，提供多場MLB賽事。

📍Hami Video／ELTA.tv：可使用手機、平板與電腦收看，MAX頻道提供更多場次。

📍Apple TV+：播出《週五棒球夜》（Friday Night Baseball）。

📍MLB.TV：MLB官方付費串流平台，可觀看全聯盟賽事。



：免費無線電視，通常週末早晨轉播熱門賽事。：老牌體育頻道，提供例行賽至季後賽固定轉播與中文講評。：有線電視頻道，部分週末賽事提供LIVE直播。：透過中華電信MOD收看，提供多場MLB賽事。：可使用手機、平板與電腦收看，MAX頻道提供更多場次。：播出《週五棒球夜》（Friday Night Baseball）。：MLB官方付費串流平台，可觀看全聯盟賽事。

美國職棒大聯盟（MLB）例行賽進入最後倒數，明（27）日的賽程焦點將鎖定在底特律老虎隊（Detroit Tigers）主場迎戰匹茲堡海盜隊（Pittsburgh Pirates），「虎王」韋蘭德（Justin Verlander）迎來生涯最終戰，李灝宇也將續拚大谷翔平的亞洲球員安打紀錄；以及洛杉磯道奇隊（Los Angeles Dodgers）作客舊金山巨人隊（San Francisco Giants）的系列賽最終戰。以下《NOWNEWS》整理9月27日MLB完整賽程、焦點賽事及台灣區轉播資訊。兩人在菜鳥年的年紀皆為23歲，打數也相當接近（李灝宇318個打數、大谷翔平326個打數）。從表格中可以看出，大谷翔平在全壘打（22轟）、長打率（.564）與整體攻擊指數（OPS高達.925）上展現了驚人的爆發力，並於當年奪下美聯新人王（ROY）。而李灝宇本季出賽111場，也繳出10轟、46分打點與高於聯盟平均的110OPS+，表現相當出色，展現出站穩大聯盟的優異潛力。這場比賽最大的焦點，莫過於43歲老虎隊傳奇右投韋蘭德的生涯最終戰。經歷了數個月的復健，韋蘭德終於如願趕在季末回到老虎隊主場卡邁利卡公園（Comerica Park），在自家球迷面前投出生涯最後一役。韋蘭德本季僅在3月底有過1場出賽紀錄（3.2局失2分），他坦言對於這場先發感到「前所未有的緊張與期待」。球團並未設定他的投球局數限制，但預估將會負擔1至2局的投球任務。海盜隊則派出本季戰績2勝5敗、防禦率3.32的耶茲（Kirby Yates）掛帥先發。