號稱「美國泡麵達人」的里納許（Hans Lienesch）最新公布「台灣十大即食麵2026年版」榜單，冠軍為阿舍食堂「流星拌麵紅油擔擔」。不過，榜單中的即食麵多為連鎖品牌拌麵或需要煮食的麵款，和台灣人熟悉、直接沖泡就能吃的「泡麵」不太一樣；若從台灣量販通路實際熱銷排行來看，冠軍則是統一肉燥麵，平均一碗約只要16元，更已連續10年蟬聯熱銷冠軍。
美國泡麵達人評阿舍第一！台灣熱銷榜差超多
The Ramen Rater自2002年成立網站至今，累積超過5000篇即食麵評測，網站瀏覽量更突破1300萬次，長年被國際媒體視為即食麵領域的重要口碑指標。
最新公布的「台灣十大即食麵2026年版」榜單中，阿舍「流星拌麵－紅油擔擔口味」獲評第一名，更引進美國好市多販售；第二名則是雙月黑松露拌麵，第三名老媽拌麵的鵝油炸醬麵。美國泡麵達人評比「台灣速食麵TOP10」完整榜單。
不過，國外泡麵達人的評選，和台灣人日常愛吃的「即食麵」其實有些不同。The Ramen Rater榜單中的不少麵款屬於拌麵、餐廳風格麵食或需要下鍋煮食的即食麵；反觀台灣量販通路熱銷的泡麵，則以直接沖泡即可食用的袋裝、杯裝麵款為大宗。
根據萬家福公布2026年上半年國產泡麵熱銷排行榜，冠軍由「統一肉燥麵」奪下，且官方也透露，統一肉燥麵已經以驚人銷量完成連續10年蟬聯冠軍的紀錄。
第二、三名則分別為「來一客鮮蝦魚板」及「滿漢大餐蔥燒牛肉麵」，萬家福指出，前三名多年來排名相對穩定，堪稱台灣泡麵市場的經典鐵三角。2026年上半年光是這3款人氣泡麵，合計便創下近億元銷售額，顯示經典口味至今仍深受消費者青睞。
萬家福2026年上半年國產泡麵排行榜
◾第一名：統一肉燥麵（包／85 克）5入，特價78元、平均每包16元
◾第二名：來一客鮮蝦魚板（杯裝／63 克）
◾第三名：滿漢大餐蔥燒牛肉麵（袋／187 克）
◾第四名：科學麵原味（包／40 克）
◾第五名：維力炸醬麵（包／90 克）
◾第六名：台酒花雕雞麵（包／200克）
◾第七名：味味A排骨雞湯麵
◾第八名：統一辣味蔥燒牛肉麵
◾第九名：滿漢大餐麻辣鍋牛肉麵
◾第十名：統一鮮蝦麵
我是廣告 請繼續往下閱讀
The Ramen Rater自2002年成立網站至今，累積超過5000篇即食麵評測，網站瀏覽量更突破1300萬次，長年被國際媒體視為即食麵領域的重要口碑指標。
最新公布的「台灣十大即食麵2026年版」榜單中，阿舍「流星拌麵－紅油擔擔口味」獲評第一名，更引進美國好市多販售；第二名則是雙月黑松露拌麵，第三名老媽拌麵的鵝油炸醬麵。美國泡麵達人評比「台灣速食麵TOP10」完整榜單。
不過，國外泡麵達人的評選，和台灣人日常愛吃的「即食麵」其實有些不同。The Ramen Rater榜單中的不少麵款屬於拌麵、餐廳風格麵食或需要下鍋煮食的即食麵；反觀台灣量販通路熱銷的泡麵，則以直接沖泡即可食用的袋裝、杯裝麵款為大宗。
第二、三名則分別為「來一客鮮蝦魚板」及「滿漢大餐蔥燒牛肉麵」，萬家福指出，前三名多年來排名相對穩定，堪稱台灣泡麵市場的經典鐵三角。2026年上半年光是這3款人氣泡麵，合計便創下近億元銷售額，顯示經典口味至今仍深受消費者青睞。
◾第一名：統一肉燥麵（包／85 克）5入，特價78元、平均每包16元
◾第二名：來一客鮮蝦魚板（杯裝／63 克）
◾第三名：滿漢大餐蔥燒牛肉麵（袋／187 克）
◾第四名：科學麵原味（包／40 克）
◾第五名：維力炸醬麵（包／90 克）
◾第六名：台酒花雕雞麵（包／200克）
◾第七名：味味A排骨雞湯麵
◾第八名：統一辣味蔥燒牛肉麵
◾第九名：滿漢大餐麻辣鍋牛肉麵
◾第十名：統一鮮蝦麵