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AI加持、顯卡升級成換機關鍵！電競桌機買氣飆四成，從入門到旗艦一次換到位

▲▼從搭載RTX 5060的Lenovo LOQ Essential、MSI Cyborg 15 Max等主流電競筆電，到搭載RTX 5090的ASUS ROG NUC 20周年版迷你電競電腦，高階顯卡與效能規格持續成為換機焦點。（圖／momo提供）

不只滑鼠鍵盤！耳機、賽車方向盤都成升級清單，電競周邊玩出更強沉浸感

▲電競周邊的需求正從滑鼠、鍵盤等基本配備，往「沉浸感」延伸，例如RS50賽車模擬方向盤與專業賽車踏板。（圖／momo提供）

次世代神作接力登場！Switch 2薩爾達40週年紀念款開跑、PS5進擊的巨人引爆預購

▲Nintendo Switch 2將迎來《薩爾達傳說》40周年相關新品，《薩爾達傳說 時之笛》中文版亦接續推出。（圖／momo提供）

迎WirForce熱潮！momo電競筆電滿額送3,000元，主機、AI PC再享多重好禮

▲Nintendo Switch 2 40周年紀念版主機將於10月底登場。（圖／momo提供）

亞洲指標性電競嘉年華「WirForce 2026」即將盛大登場，全台電競玩家的升級清單再度被點燃。富邦媒（8454）旗下momo購物網觀察，近一個月「電競桌機」銷售年增四成，「遊戲主機」更年增近五成；從高階顯卡、AI PC，到耳機、螢幕甚至賽車方向盤，玩家消費正從「換一台電腦」，走向打造一整套個人娛樂空間。迎接WirForce 2026電玩熱潮，加上Nintendo Switch 2新機、年度遊戲大作與新一代PC技術陸續登場，軟硬體升級需求同步升溫。momo即日起集結Lenovo、Acer、Logitech G、Nintendo、PlayStation等品牌推出線上電競嘉年華，並預告10月將攜手NVIDIA及首發品牌啟動搭載RTX Spark新品預購，搶攻年底玩家換機商機。過去玩家升級電腦，最直接的問題是遊戲跑得順不順；今年開始，AI運算也逐漸加入選購規格表。隨著新一代處理器與顯示技術提升，PC的使用情境已從遊戲進一步延伸到影音剪輯、直播、生成式AI與內容創作。momo觀察，消費者選購電競設備時，對顯卡、處理器與整體算力的要求持續提高，也帶動近一個月電競桌機銷售較去年同期成長四成。這樣的轉變也反映在新品布局。從搭載RTX 5060的Lenovo LOQ Essential、MSI Cyborg 15 Max等主流電競筆電，到搭載RTX 5090的ASUS ROG NUC 20周年版迷你電競電腦，高階顯卡與效能規格持續成為換機焦點。momo並預計於10月啟動搭載NVIDIA RTX Spark新品預購，鎖定同時有AI、創作與遊戲需求的消費族群。不只是主機規格往上拉，玩家花錢的範圍也愈來愈廣。momo觀察，電競周邊的需求正從滑鼠、鍵盤等基本配備，往「沉浸感」延伸。射擊遊戲玩家重視滑鼠反應與耳機的聽音辨位；競速玩家則開始把方向盤、踏板等模擬設備搬進家中，讓原本只存在於螢幕裡的遊戲體驗，進一步延伸到整個桌面甚至房間。以Logitech G為例，從PRO X 2 SUPERSTRIKE無線類比遊戲滑鼠、G512 RGB機械式電競鍵盤、G522 LIGHTSPEED三模無線遊戲耳機，到RS50賽車模擬方向盤與專業賽車踏板，玩家升級已不再只是「電腦夠不夠快」，而是開始講究聲音、操作手感與體感回饋。相較PC玩家追求算力升級，家用主機市場則由新機與重量級內容帶動。momo近一個月遊戲主機銷售年增近五成，年底新品與遊戲預購也陸續升溫。Nintendo Switch 2將迎來《薩爾達傳說》40周年相關新品，其中40周年紀念版主機將於10月底登場，《薩爾達傳說 時之笛》中文版亦接續推出；PlayStation陣營則有《Grand Theft Auto VI》預購持續升溫，年底遊戲市場話題密集。momo表示，遊戲產業愈來愈明顯呈現「內容帶硬體、硬體再帶周邊」的連動效應。一款玩家真正期待的大作，影響的不只是遊戲片銷售，也可能成為換主機、換螢幕甚至整套設備升級的理由。對平台來說，玩家買的已經不是單一商品，而是一整個娛樂體驗。搶搭WirForce 2026玩家熱潮，momo即日起至10月底推出系列活動。9月30日前Lenovo指定品滿40,000元登記最高送3,000元；Acer指定AI PC加碼送1,600元，另有機會抽無線滑鼠與智慧檯燈。10月起Nintendo、PlayStation接力推出活動，Nintendo指定品滿20,000元送限量好禮，PlayStation指定品滿15,000元贈隨機精選遊戲片；momo亦預計於10月攜NVIDIA及首發品牌推出RTX Spark新品預購，持續擴大從電競、AI PC到遊戲娛樂的商品布局。從「換一台電腦」到「打造一套自己的娛樂空間」，今年玩家的升級潮正在從單一硬體向外擴散。對玩家來說，真正要升級的已經不只是一台機器，而是下一個世代的遊戲與數位生活體驗。