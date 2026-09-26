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▲美國大聯盟舊金山巨人隊本週一場比賽，轉播畫面拍到一女觀眾辛苦帶娃、背包包、買了滿手食物回到座位，她還沒開吃，身旁男子已大快朵頤。短短30秒影片惹議（圖／截自Ｘ）

▲老公吃飯沒幫拿東西全網暴怒！真相曝光網友全跪了（圖／截自substack@ERIKA）

美國大聯盟舊金山巨人隊本週一場比賽轉播，意外拍到一名女觀眾辛苦帶娃、揹著背包、雙手拿滿食物走回座位，還沒來得及開動，身旁男子卻已大快朵頤，這段短短30秒的畫面被主播驚呼喊出後，隨即在網路瘋傳，掀起一面倒的公審浪潮，不少網友痛罵男子懶惰又渣，甚至要求女子快點離婚。沒想到事件延燒數日後，女子今（9/26）親自在網路發文還原真相，直呼網友不該妄下定論，並透露老公當天其實正處於痛失摯友的悲傷之中。回顧事發經過，美國大聯盟舊金山巨人隊週二（9/22）比賽轉播中，攝影機一度帶到一名女性球迷，正在看台走道上準備返回座位，她胸前掛著一名幼童、肩上背著背包、手上還拿著好幾盒外帶食物，模樣相當忙碌辛苦。她回到座位後，身旁男子起身，替她拿起原本放在椅子上的外套，讓她順利就座。不過鏡頭切回球場數秒後，再度帶回這對觀眾時，男子已經逕自大快朵頤吃了起來，女子手上的食物卻仍原封未動，幼童也依然掛在她身上。當下主播忍不住不可置信地喊道：「這是年度好媽媽！喔我的老天，你開玩笑吧！」這段短短30秒的影片一經曝光，隨即在網路上迅速爆紅，不少網友看完氣得破口大罵，痛批男子「你甚至不願幫她拿手上的食物？」也有大批網友為女子抱不平，留言直呼「這樣你都不離婚？」、「這是已婚的單親媽媽」，情緒相當激動，甚至有網友進一步「起底」這對男女的個人資料，對男子展開網路霸凌，出言要他「不如死一死」，公審力道相當猛烈。事件持續發酵數日後，社群平台Substack今天（9/26）出現一篇署名艾瑞卡（Erika）的文章，作者聲稱自己正是影片中的女主角，身旁男子則是她的丈夫拉姆西斯（Ramses），身上背著的則是他們的女兒安娜斯塔西亞（Anastasia）。艾瑞卡表示，一開始自己也覺得這段轉播畫面挺有趣的，沒想到接下來幾天，網友僅憑這30秒片段，就對丈夫妄下極端且錯誤的斷論，讓她相當難以接受。她強調，兩人相伴已9年，育有2個不到2歲的孩子，丈夫一直以來都是相當了不起的老公與父親，絕非外界所想像的那般不堪。艾瑞卡進一步還原當天實際情況，她透露，比賽進行到第5局時，自己需要去洗手間，丈夫原本提議把女兒留給他照顧，但她堅持要親自帶著孩子，一來是因為舊金山夜晚天氣寒冷，想讓女兒這個「小暖爐」貼身取暖；二來她也想順便幫女兒換尿布。離席途中，她看到小吃攤，想到丈夫一整天都沒好好吃頓飯，於是特地買了食物回到座位，坐下後丈夫其實還主動要她先吃，反倒是她堅持要丈夫先吃。她進一步透露，丈夫近日痛失一位從童年就相識的摯友，對方生前是位優秀的棒球運動員，因此當晚丈夫其實是藉由看球賽的方式，緬懷這位已故摯友。她感性寫道：「我希望拉姆西斯能看球，吃些球場小吃，並靜下心來緬懷朋友。」「他整場比賽都在群組聊天室發訊息，與朋友悼念失去的夥伴。」艾瑞卡也強調，所有熟識的親友都知道，丈夫平時會分攤所有育兒工作，包括哄睡、換尿布、陪同看醫生、陪玩，甚至陪伴到球場看比賽，一切都是夫妻同心協力完成，「（比賽）那天晚上，我選擇照顧他。攝影機拍到我為老公做事，沒有拍到他為我做的一切。」她也坦言，自己過去曾經歷失業、生產與產後憂鬱等低潮期，全靠丈夫毫無怨言、獨自扛起照顧全家的重擔，才得以順利走過那段艱難歲月。針對部分網友僅憑片段畫面妄自腦補的批評聲浪，艾瑞卡也直言反擊：「你看得出我雙手忙得不可開交，但你沒聽到老公想幫忙，沒聽到我催他吃飯，你不知道他沉浸在悲傷中，也不知道那天晚上我想好好照顧他。」她也期盼藉由這起事件，提醒網友學會坦然承認「我不了解全部真相」，別再輕易對他人妄下斷論。她更提到，兩人的孩子未來很可能會搜尋到這段影片或相關文字報導，「我不希望他們日後搜尋這段記憶時，看到的是陌生人辱罵他們的父親不負責任。你從未見過一個人，就不應妄下斷言。」對於惡意起底夫妻個資、甚至詛咒丈夫去死的網友，她更嚴正怒斥：「你們真可恥！」文章最後，針對球賽主播當時在轉播中稱讚她是「年度媽媽」一事，艾瑞卡也給出溫暖回應，她表示，自己之所以能成為這樣的媽媽，正是因為身旁一直有一位好爸爸相伴同行，為這起反轉事件畫下溫馨句點。