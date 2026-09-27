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▲仲里依紗在《假面美顏》中飾演整形醫師，提供賓客打不完的肉毒桿菌。（圖／翻攝自YouTube Netflix Taiwan）

日劇《假面美顏》在Netflix熱播中，劇情講現代人為了變美可以犧牲一切，醫師們的職業使命，從挽救生命到創造美麗，第一集就祭出超猛劇情，仲里依紗飾演的「神之手」凜醫師在慶功派對中用高級肉毒桿菌堆成香檳塔，與會賓客愛打多少就打多少，直接變成大型微整現場。《假面美顏》第一集劇情中，由聲優田中善子（天野花 飾）開啟，她雖然有實力，外型卻不是世俗眼中的美女，被公司嫌太醜失去徵選機會，她到醫美診所諮詢整形，希望擁有「神之手」稱號的院長凜幫她動刀，但礙於價格太昂貴讓她卻步。田中善子晚上到一場派對當服務生，看到許多網紅以及知名人士，才發現這是整形診所的慶功派對，凜醫師在派對上揭開一座香檳塔，裡面裝著的全部都是肉毒桿菌，凜放話大家愛打多少就打多少，讓派對直接變成大型微整現場。不僅如此，網紅隆乳、修圖都是稀鬆平常的事情，不少觀眾看了都驚呼，「天啊太敢拍了」、「好猛的劇情」、「肉毒桿菌香檳塔好嗨」。但這也讓以救人為職業目標的外科醫師沼田文（松岡茉優 飾）看不下去，揭開後續的故事。