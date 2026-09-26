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▲《蘭香如故》公開了最新追劇日曆，每天更新2集將更改為1集，讓劇迷超崩潰。（圖／翻攝自微博@電視劇蘭香如故）

陸劇《蘭香如故》由劉學義、譚松韻等人主演，因為精采劇情在近日引發大量討論。而24日官方公開最新追劇日曆，除了宣布將不分上下季外，還透露將從每日更新2集，改為僅更新1集，還在30日停更一天，讓大批劇迷都崩潰直呼：「嫌觀眾太多嗎？」《蘭香如故》的官方微博在24日公開最新追劇日曆，只見原本每日更新2集的規律，將從27日開始，每日僅更新1集，在騰訊視頻平台收看的會員，還會於30日停更一天。每天只更新1集的消息，也讓辛苦等待更新的劇迷們都忍不住崩潰直呼：「一天一集是有什麼心事嗎？嫌觀眾太多了直說」、「我的老天啊，請縮短我熬心熬肺的追劇周期吧」、「單更就算了還停更，這是什麼作妖的追劇日曆。」雖然每日更新變少，但其實官方也有宣布好消息，由於中國廣電局規定，電視劇集數不可超過40集，不然就要分成上下2季播出。因此有47集的《蘭香如故》，原本預計從第31集開始就會變成第二季的《香氣長傳》，不過因為劇組遲遲沒公開播出時間，因此大批劇迷也擔心第二季上線時，會忘記前面的劇情，好在官方也透露在改為每日更新1集後，將不間斷的直接一路播到大結局。騰訊視頻平台的SVIP會員，還可以提前看到結局。