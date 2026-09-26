台灣人超愛使用iPhone，但你真的懂用iPhone嗎？有不少人每次使用手機覺得卡頓的時候，就會覺得是自己開太多App同時使用，於是把背景App全部關閉，認為這樣能夠減少手機負擔。不過，Apple官方卻表示，正常運作中的App其實並不用手動關閉，只有在App當機時才需要這樣做，頻繁地清除背景App並不會讓iPhone因此更省電，許多連用iPhone多年的果粉到現在都還是有錯誤迷思。
iPhone「滑掉背景APP更省電」？蘋果公布答案
Apple在官方支援頁面表示，如果正在使用的App出現沒有回應或者看起來當機的情況，用戶可以開啟App切換器，找到相關程式將預覽畫面「往上滑」就會直接結束程式，重新開啟就可以正常使用。
然而有許多人都會習慣清理背景App，認為「App開太多手機就會非常耗電」，但這是完全錯誤的觀念！Apple提到，即使App切換器裡同時顯示許多程式，也不代表它們全部都在持續在背景運作當中，最近使用過的App只有在使用期間，或執行特定背景作業、服務時，才會使用系統資源及電力，因此就算你看到App列表非常長，也不代表手機正在被大量消耗電量！
用iPhone 不用再上滑關閉App了！電池超耗電蘋果教你抓元兇
《NOWNEWS》記者也實際採訪通訊行店員，店員也告訴記者一個最簡單的案例，這個概念就像是冷氣一樣，你如果短暫出門就把冷氣關掉，回來要重啟的時候壓縮機又要重新耗費大電力重啟，就跟App一樣，它在背景根本沒有在耗電或最低量運行，但你滑掉重啟之後程式反而需要讀取大量資料，這時候更為耗電。店員也坦言：「很多用iPhone超過十年的民眾到現在都還是有這個習慣，是很常見的迷思。」
如果發現iPhone最近突然變得特別耗電，比起把所有App一個個滑掉，Apple建議，直接查看真正的耗電來源，用戶可以進入「設定」後點選「電池」，檢視近期各App及系統活動的電池用量，也能觀察App是在螢幕上使用，還是在背景執行，藉此找出可能造成異常耗電的程式。
我是廣告 請繼續往下閱讀
Apple在官方支援頁面表示，如果正在使用的App出現沒有回應或者看起來當機的情況，用戶可以開啟App切換器，找到相關程式將預覽畫面「往上滑」就會直接結束程式，重新開啟就可以正常使用。
然而有許多人都會習慣清理背景App，認為「App開太多手機就會非常耗電」，但這是完全錯誤的觀念！Apple提到，即使App切換器裡同時顯示許多程式，也不代表它們全部都在持續在背景運作當中，最近使用過的App只有在使用期間，或執行特定背景作業、服務時，才會使用系統資源及電力，因此就算你看到App列表非常長，也不代表手機正在被大量消耗電量！
《NOWNEWS》記者也實際採訪通訊行店員，店員也告訴記者一個最簡單的案例，這個概念就像是冷氣一樣，你如果短暫出門就把冷氣關掉，回來要重啟的時候壓縮機又要重新耗費大電力重啟，就跟App一樣，它在背景根本沒有在耗電或最低量運行，但你滑掉重啟之後程式反而需要讀取大量資料，這時候更為耗電。店員也坦言：「很多用iPhone超過十年的民眾到現在都還是有這個習慣，是很常見的迷思。」
如果發現iPhone最近突然變得特別耗電，比起把所有App一個個滑掉，Apple建議，直接查看真正的耗電來源，用戶可以進入「設定」後點選「電池」，檢視近期各App及系統活動的電池用量，也能觀察App是在螢幕上使用，還是在背景執行，藉此找出可能造成異常耗電的程式。