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iPhone「滑掉背景APP更省電」？蘋果公布答案

認為「App開太多手機就會非常耗電」，但這是完全錯誤的觀念！

因此就算你看到App列表非常長，也不代表手機正在被大量消耗電量！

▲Apple提到，即使App切換器裡同時顯示許多程式，也不代表它們全部都在持續在背景運作當中，因此就算App列表非常長，也不代表手機正在被大量消耗電量！（圖/記者張嘉哲攝）

用iPhone 不用再上滑關閉App了！電池超耗電蘋果教你抓元兇

但你滑掉重啟之後程式反而需要讀取大量資料，這時候更為耗電。店員也坦言：「很多用iPhone超過十年的民眾到現在都還是有這個習慣，是很常見的迷思。」

用戶可以進入「設定」後點選「電池」，檢視近期各App及系統活動的電池用量