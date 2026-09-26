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瑞典國家警察局日前正式啟動全國打擊詐騙專案行動，邀請多位知名公眾人物共同發聲。官方喊出「敢於無禮，這能救你免於受騙！」的口號，呼籲民眾特別是長者，面對可疑來電時應果斷掛斷電話，切勿因禮貌而怯於中斷談話導致落入陷阱。根據瑞典警方統計，2025年犯罪集團在瑞典透過各類詐騙獲取的違法收益高達57億瑞典克朗（約新台幣182.4億元），其中針對60歲以上高齡族群的詐騙問題尤為嚴峻。為了提升全民防範意識，瑞典警方於9月21日至10月11日期間啟動反詐宣傳活動，除了去年合作的六位名人在內，今年更加入路特（Suzanne Reuter）、耶克爾（Lennart Jähkel）、埃爾夫斯貝里（Claes Elfsberg）及肖林（Christina Schollin）等四位著名演員與資深媒體人。資深女演員路特表示，「我們這一代人許多從小接受的教育就是隨時保持禮貌與配合，但在今天的世界，你必須敢於多提出質疑。這不是不禮貌，而是自我保護」。瑞典警方指出，電話詐騙仍是60歲以上長者族群面臨最普遍的詐騙形式。犯罪集團通常會先發送簡訊，假冒政府機關、銀行、知名企業或協會，並在訊息中附上一組電話號碼，誘騙受害者「致電諮詢或尋求協助」。當受害者撥通電話後，接線的詐騙分子便會使用精心編寫的劇本營造緊急焦慮感，聲稱受害者的帳戶正面臨犯罪威脅，必須立即將資金轉移至「安全帳戶」，從而騙取巨額財物。除了強化公眾防範意識，瑞典警方也將打擊重點轉向幕後操控的組織犯罪網絡。國家專案負責人奧曼（Robert Öhman）透露，警方於一年前便已啟動針對有組織犯罪高層的全國性專案行動。奧曼指出，「詐騙所得資金往往被用來資助其他嚴重犯罪，在目前的專案調查中，我們證實了有組織詐騙與暴力犯罪網絡之間存在密不可分的合作關係。因此，我們一方面必須降低民眾受騙的風險，另一方面也必須嚴厲打擊幕後的犯罪分子」。為從源頭堵截詐騙，瑞典警方正與郵政及電信管理局、金融機構及電信營運商開展深度合作。瑞典新通過的法案更賦予電信業者法律義務，強制要求其主動攔截涉嫌詐騙的疑慮電話與簡訊。本次「敢於無禮」反詐運動將透過報章雜誌、社群媒體及瑞典國家電視台等管道廣泛播送。