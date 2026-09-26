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中華職棒台鋼雄鷹本週末在臺北大巨蛋展開主場4連戰，「大王」王柏融的日本頭號鐵粉「北海道阿嬤」小貫和惠再度來台替王柏融應援。昨（25）日兩人相見歡，王柏融還獻上熱情的擁抱，讓小貫和惠笑得合不攏嘴，今（26）日王柏融在5局下敲出安打，轉播鏡頭轉向小貫和惠時，她已開心到激動落淚，畫面相當溫馨。76歲的小貫和惠從王柏融2019年展開旅日生涯時就成為「大王鐵粉」，過去在日職轉播中，多次被轉播單位捕捉到在外野舉著大王的看板為他應援，當王柏融打不好時，她也會露出相當遺憾的表情，讓人印象深刻，也被台灣網友封為「北海道阿嬤」。去年9月小貫和惠首度來台觀看王柏融的比賽，但當時王柏融3打數無安打。過了一年，小貫和惠再度來台，昨日賽前還跟王柏融相見歡，她全副武裝，戴上寫有「王」的頭套，還製作寫有「絆」的應援海報，象徵人與人之間深厚的情感聯繫。兩人昨日合照時，王柏融還獻上擁抱，讓小貫和惠超級開心。不過前役王柏融並未先發，僅上場代打，並沒有安打的表現。但今日王柏融沒讓「北海道阿嬤」失望，5局下從布雷克手中敲出安打，轉播鏡頭立刻轉向小貫和惠。看到王柏融敲安，小貫和惠激動落淚，不停用雙手擦拭眼淚，仍難掩激動的情緒。