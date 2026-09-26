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三星手機10月漲價表來了！S26 Ultra最貴漲8000：A57、A16都變貴

S26系列手機是首波調整的對象，兩種容量版本都增加3000元、S26 +以及S26 Ultra則是多出5000元，最高階的S26 Ultra 16GB+1TB更是一次漲價8000元

包括最強安卓手機A57、熱銷機款A17也都在漲價行列中，整體幅度落在500元至2000元之間

▲三星手機10月漲價表一圖看，S26系列手機是首波調整的對象，價格從3000元至5000元不等；熱銷的A系列中階機也都漲價500元至2000元不等；S26 Ultra 1TB版本漲價8000元最多。（圖/Gemini AI/記者張嘉哲監製）

三星今年已經調過手機、平板價格！記憶體價格手機市場壓力爆棚

今年全球智慧手機出貨量將年減約7%

▲三星在今年4月中旬就已經有調整部分手機和平板產品價格，10月也即將再進行下一波調漲，包括S系列、A系列都會漲價。（圖／路透社／達志影像）

繼蘋果發表iPhone 18 Pro全系列機型都漲價之後，三星手機也要跟著漲價了，台灣三星行動通訊事業部總經理陳啓蒙日前已證實，三星預計自10月1日起調整手機售價，首波將會以S系列為主，幅度落在3000至5000元，雖然官方正式價格還沒有出來，不過已經有許多經銷商已經公布最新價目表，除了S26系列手機漲價，連同熱賣的中階機A系列也全面上漲，最高S26 Ultra 1TB版本漲價8000元最多。《NOWNEWS》記者實際從經銷商、各大通訊行資料統整，，售價恐怕會來到67900元起。然而不只是S系列的手機漲價，三星在台灣賣非常好的A系列也都在名單當中，，其中A07多500元，A17與A27增加1000元，A37多1500元，A57則依版本上修1000至2000元。事實上，三星在今年4月中旬就已經有調整部分手機和平板產品價格，當時針對Galaxy Z Fold7 與 Galaxy Z Flip7 摺疊手機進行調漲，兩款摺疊手機的512GB版本均調漲2000元；Galaxy Tab A11+ 系列、Galaxy Tab S11 系列、Galaxy Tab S10 Lite 系列，以及 Galaxy Tab S10 FE 系列等都按照不同規格調漲1500元至11900元。今年記憶體成本還在持續飆升，造成智慧型手機市場壓力也非常大，電信研究公司Omdia就預估，，但這項預測是建立在下半年記憶體價格壓力與供應緊張逐步緩解的前提下，如果記憶體價格持續走高，加上地緣政治風險升溫，全球手機出貨量跌幅甚至可能擴大至15%以上，且在明年持續擴大。只能說，最近想買三星手機的民眾，還是先下手為強省省荷包！