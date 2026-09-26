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記憶體基本面穩健 大幅上調美光獲利預測

記憶體大廠美光科技（Micron Technology）即將於下週公布最新季度財報，雖然華爾街普遍預計美光本季度截至11月季的營收展望足以讓投資人滿意，但有專家指出，真正的重頭戲在於隨著輝達（Nvidia）下一代AI晶片的拉貨效應發酵，美光更具吸引力的成長契機將於下一階段顯現。根據《Market Watch》報導，分析師霍賽尼（Mehdi Hosseini）於最新報告中表示，美光正準備量產下一代高頻寬記憶體技術「HBM4」，但由於業績估算在不同季度間進行調整，以反映與輝達未來商機的對接，投資人近期可能會經歷一個「高低擺盪的翹翹板行情」。霍賽尼指出，隨著輝達預計在未來幾個月內完成其「Rubin」AI晶片平台的最終定案，該產品的量產與出貨時程可能推遲至明年4月。目前輝達最先進的Blackwell晶片交貨期已超過30週，平均售價則較前一季增加超過三成。在此背景下，霍賽尼預估Rubin平台要到2027年才會成為HBM4記憶體的顯著需求推手；至於今年下半年的營收貢獻則相對微弱。然而，一旦HBM4正式進入量產階段，其平均售價預計將比目前的HBM3e產品高出50％以上，屆時美光及其他核心供應商將「獲益匪淺」。基於產品時程調整，霍賽尼已將數十億美元的營收預估從美光2027財年上半年轉移至下半年。他強調，「總體而言，我們預計記憶體市場的基本面將保持健康發展」。並補充表示，未來的平均售價走勢應會優於目前華爾街同業的普遍共識。針對2027財年，霍賽尼預估美光的每股盈餘（EPS）將達到約200美元，遠高於華爾街目前市場共識的165美元。受惠於全球AI浪潮對高效能記憶體的強勁需求，美光股價今年累計漲幅已高達277％。