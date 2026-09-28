受到全球玩家矚目的開放世界動作冒險遊戲《俠盜獵車手6》（《GTA 6》），將在今年11月19日發售，遊戲官方Rockstar Games也宣布，將同步推出限量版專屬典藏盒「Grand Theft Auto VI: The Goodtime State – Vice City Collection」，以雷歐奈達的熱門電視節目「菸槍鱷馬卡」為主題，建議售價399.99美元（約新台幣1萬2691元），但典藏盒沒有包含遊戲軟體，讓不少玩家覺得太盤了。
典藏盒開價破萬元 收錄多款周邊商品
《GTA 6》官方宣布，將在11月19日推出限量版專屬典藏盒「Grand Theft Auto VI: The Goodtime State – Vice City Collection」，目前已在官方商店開放預購中，典藏盒內容包括收藏盒、菸槍鱷馬卡6吋模型、霧面黑GTAVI Oakley Frogskins墨鏡、New Era 9FORTY A-Frame後扣帽、菸槍鱷馬卡磁吸鏡子、罪惡市攪拌匙、罪惡市剃刀鑰匙圈。
除此之外，還有雷歐奈達礁島群斜背包、海牛胖胖一口杯、雷歐奈達礁島群客製鐵盒裝琺瑯別針組、袋裝高級貼紙組、雙面紀念海報，整套建議售價399.99美元（約新台幣1萬2691元），目前已經在官網開放預購。
不過典藏盒內並沒有附《GTA 6》遊戲本體，只有這些周邊商品，就要花399.99美元，讓不少玩家覺得太貴了，目前台灣地區沒有開放販售，有興趣的玩家只能找國外代購，或在國外購買了。
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《GTA 6》官方宣布，將在11月19日推出限量版專屬典藏盒「Grand Theft Auto VI: The Goodtime State – Vice City Collection」，目前已在官方商店開放預購中，典藏盒內容包括收藏盒、菸槍鱷馬卡6吋模型、霧面黑GTAVI Oakley Frogskins墨鏡、New Era 9FORTY A-Frame後扣帽、菸槍鱷馬卡磁吸鏡子、罪惡市攪拌匙、罪惡市剃刀鑰匙圈。