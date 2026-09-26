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周天成直落二收拾查曼 第二輪大戰印度巨人陷入苦戰

周天成苦戰3局獲勝 順利闖進8強

生涯第五度參戰亞運 2018年曾奪下銀牌

2026年名古屋亞運羽球男單，今（26）日於日本一宮市綜合體育館開打，「台灣一哥」周天成近10年再度挑戰一日兩戰，對體能考驗巨大，上午先以直落二擊敗孟加拉好手，晚間遭遇「印度195公分巨人」謝蒂（Ayush Shetty）迎來苦戰，前2局雙方各拿一局，第三局也一路僵持到17：17，周天成隨後連續拿下4分驚險過關，正式晉級明天8強賽。周天成上午首戰交手孟加拉好手阿伊曼·伊本·查曼（Ayman Ibn Jaman）展現壓倒性的實力差距，僅耗時23分鐘，便以21：1、21：10直落二輕取對手，強勢挺進16強。周天成晚間18點第二輪改面對21歲、身高達195公分的印度巨人謝蒂，周天成首局就快速建立優勢，但後續謝蒂透過扣殺開始追分，周天成最後花費20分鐘，才以21：16拿下第一局。第二局，雙方陷入膠著，周天成近10年都沒有打過一日兩戰，加上年齡因素，體能開始受到考驗，中段遭對手超車，最後力拼到決勝點連丟2分，19：21讓出一局。關鍵第三局，雙方開局就搶攻，比分從5：5一路僵持到17：17，周天成經驗此時發揮巨大作用，謝蒂則發生關鍵掛網失誤，周天成最後尾盤連拿4分，21：17收下勝利。本屆是周天成生涯第五度參戰亞運，攤開過去4屆成績，3次倒在8強，最好成績是2018年雅加達亞運，該屆他一路闖到金牌戰，才不敵印尼名將喬納坦，最終拿到銀牌，至今仍是台灣羽球男單歷史最佳成績。