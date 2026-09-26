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▲陳其邁參訪高雄法國國際學校（LIFK），並走進教室參與課程，與師生互動交流。（圖／高市府教育局提供）

為深化臺法教育交流，展現高雄多元、國際化的教育發展樣貌，市長陳其邁24日參訪高雄法國國際學校（LIFK），實地了解法式教育理念與教學現場，並走進教室參與課程，與師生互動交流；活動中特別安排與學童共同種植盆栽，從生活教育與環境永續出發，體驗法式教育強調探索、實作及身心平衡的學習精神。陳其邁參訪時表示，高雄是一座海港城市，也是一座持續向世界敞開大門的國際城市，從高雄港連結亞洲與世界，更要從教育出發，讓孩子從小接觸不同語言、文化與思考方式，培養面向世界的視野。陳其邁指出，LIFK的成立，不只是高雄增加一所國際教育機構，更是城市國際化的重要一步，LIFK於2026學年度招收國小一至五年級學生，目前共20位，採小班制教學，師生比最高達1:10，並由具法國國家教師資格之師資主導各科教學，課程依循法國海外教育署（AEFE）課綱規劃，法語授課比例達50%以上，讓學生在日常學習中自然接觸法語及法國文化，培養國際視野及跨文化理解能力。陳其邁也特別感謝法國在台協會夥伴的支持與協助，以及畢百言校長和LIFK團隊將法國教育理念帶進高雄；同時感謝企業界及各界夥伴共同投入高雄教育發展。城市國際化並非政府單方面可以完成，需要政府搭橋、學校實踐、企業投入，以及社會各界共同支持，市府將持續扮演媒合與引導角色，串聯產官學資源，讓更多國際教育與交流合作在高雄落地。高市府教育局長吳立森表示，推動國際教育的核心，在於讓孩子具備理解世界、與世界溝通的能力。高雄近年持續拓展國際教育合作網絡，除提供學生多元學習機會，也希望透過國際教育機構進駐與交流，打造更友善、多元的城市教育環境。LIFK落地高雄，正是臺法雙方在教育領域深化合作的重要成果，未來將持續推動國際教育及城市交流，從教育延伸至文化、產業、永續及城市生活等面向，讓「高雄走向國際」，也讓「國際走進高雄」。