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▲《假面美顏》景井陽菜（左）飾演網紅佳佳，隆乳完不顧傷口和醫生發生親密關係，後來因感染送醫急救。（圖／翻攝自Netflix）

日劇《假面美顏》將現代人仰賴醫美追求完美外型的狀況真實呈現，整形手術也幾乎百分之百還原，其中由景井陽菜飾演的網紅「佳佳」在隆乳過後和醫師直接發生關係，還打了肉毒桿菌，未料卻因引發感染昏迷送醫，飾演執刀醫師的松岡茉優將她的假體拿出，宛如一塊巨型辣蘿蔔。景井陽菜在《假面美顏》中飾演網紅「佳佳」，她在隆乳過後不顧感染風險參加派對飲酒作樂，還和醫師直接在現場發生親密行為，並請醫師替她注射肉毒桿菌，沒想到感染引起併發症送醫急救。飾演外科醫師的松岡茉優替她動手術，發現景井陽菜原本就有腫瘤，卻還是做了隆乳手術，打算把她的假體拿出來，景井陽菜無法接受，要松岡茉優一定要保住她的胸部，但為了救命，松岡茉優還是把矽膠挖出來，宛如一塊巨型辣蘿蔔，畫面相當驚悚。然而在景井陽菜醒來後，發現自己的左胸瞬間「消風」，照鏡子一看才發現假體不見了，鬧到院長室大哭大鬧，還賞了松岡茉優一巴掌。這種外貌大過性命的心態，讓身為醫生的松岡茉優無法理解。景井陽菜本身就是TikTok創作者，每則影片都破萬觀看，然而她走紅之後，曾有網友翻出她早期無修圖照片，發現腮幫子比現在還大，被酸只會躲在鏡頭後，景井陽菜出面解釋，當初看到網友的攻擊言論，開始努力運動，精進化妝技術，後來她也跨足戲劇演出，參加綜藝節目，本人模樣和直播中幾乎差不多。