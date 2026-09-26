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由胡瓜發起、領軍康康、歐弟、賴慧如主持的「鑽石舞台之夜」演唱會，今（26）日在台北國際會議中心舉辦中秋團圓限定版首場演出，眾人於活動前受訪。胡瓜近期入圍金鐘獎，將首度牽著女兒小禎、兒子胡釋安一起走紅毯，讓他難掩興奮。不過他也自爆，自己過去曾「槓龜」30多次，甚至有次沒得獎後，一個人從國父紀念館淋雨走回家，畫面相當心酸。胡瓜今年以《週末最強大》與《胡來旅行社》雙料入圍第61屆金鐘獎，並將首次帶著兒女小禎、胡釋安以及搭檔一同走紅毯。小禎被問到首度入圍金鐘獎，是否會有得失心，她表示全家都受爸爸影響，對獎項抱持平常心。胡瓜接著透露自己多年來參加金鐘獎，早已歷經無數次落空，「以前我走紅毯，第一年、第二年、第三年都很興奮，但是槓龜槓了30次，也就是麻痺了。」他更回憶，有一次沒得獎後心情低落，沒有等到典禮結束就離開，「落寞地從國父紀念館走回家，連車都沒有叫。」當天還下著雨，他一個人慢慢散步回家，自嘲畫面相當淒慘。胡瓜也因此常告訴孩子，面對得失要越來越堅強，「就像我們手常常長繭，會越長越厚。」小禎則笑說：「他真的是整個演藝圈槓最久的男人。」雖然過去曾無數次與獎座擦身而過，胡瓜坦言今年心情特別不同，因為這次能夠牽著小禎與胡釋安的手一起走紅毯，對他來說是演藝生涯的一大願望。他表示在影視圈40多年，走紅毯也走了3、40次，卻從未像今年這麼激動，「這次我可以牽著安安跟小禎的手一起走紅毯，享受家人的溫馨，沒有得獎也很開心。」此外，胡瓜也將陪歐弟、陳亞蘭一起走紅毯。他笑說歐弟過去從未走過金鐘紅毯，因此今年自己要破例走兩次。歐弟則開玩笑說，今年是「瓜門榮耀」的一年，還想把和師傅胡瓜一起踩過的紅毯剪一塊回家做紀念。談到「鑽石舞台之夜」，胡瓜坦言壓力相當大，連聲音都嚴重沙啞，已經噴了6瓶不同的藥，還笑說不知道會不會中毒。他透露這次活動是為華山基金會募款，目前已募到3台到府服務車，每台約100萬元，另有約200萬元現金，加總接近500萬元。康康這次未入圍金鐘獎，被問到是否失望，他幽默表示自己早就習慣沒入圍，「如果我入圍的話我會嚇到。」他笑說，大家都入圍只有自己沒入圍，反而「物以稀為貴」，相當珍貴。不過康康也坦言，當然仍希望有機會拿獎，只是獎項不是自己能決定的，「只要還活著都有機會，搞不好以後也會有終身成就獎。」一旁胡瓜則表示，金鐘獎是鼓勵電視從業人員辛苦一整年的盛會，不管最後有沒有得獎，都不該抱怨評審，最重要的是大家一起把電視做好，讓更多觀眾願意回來看電視。