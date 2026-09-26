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▲玄理（如圖）今年還出演了韓劇《殺人者的購物中心2》，飾演「Q」的角色。（圖／翻攝自IG@hyunri__official）

日本男星町田啓太在2022年12月與居住在日本的韓國演員玄理結婚後，今（26）日驚喜宣布好消息，夫妻倆迎來了第一個孩子，正式升級為新手爸媽。他們也開心表示感受到了責任越來越重大，會努力學習如何成為合格的父母，以及更好的演員。町田啓太與妻子玄理在今日發出聯合聲明，宣布誕下第一個孩子的好消息，「隨著生命中不可或缺的人越來越多，感到肩負的責任也越來越重。我們雖然經驗不足，但從現在開始，會努力成為合格的父母，並更加努力地成為更好的演員。」最後，他們向在懷孕期間給予關懷及照顧的人道謝，以及感謝粉絲們的支持。町田啓太與玄理在2017年合作電影《終點站》相識，隔年又在NHK日劇《女子的生活》再度合作，感情逐漸升溫，並於2022年9月被《週刊文春》曝光戀情。而在同年12月25日，町田啓太與玄理正式宣布結婚消息。町田啓太當時在聲明中表示，兩人因合作電影結緣，之後成為能彼此扶持的夥伴，並以結婚為前提交往，希望未來一起努力，成為更好的人，也會成為更好的演員。如今結婚3年多，夫妻倆迎來了家庭新成員，正式升級為幸福的一家三口。