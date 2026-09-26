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▲兄弟會群組對話指樓上有「免費女人」（圖／截自Threads@morewithmj ）

美國常春藤盟校（Ivy League）之一的康乃爾大學（Cornell University）爆發驚人性侵醜聞！一名前女學生出面控訴，兩年前在校內兄弟會會所遭到7名男學生下藥並集體性侵，事後校方處理態度消極輕縱，多數涉案者僅受輕微處分且未遭逮捕。受害者憤而向紐約州最高法院提起訴訟，將康乃爾大學及7名涉案男子一併告上法庭。根據美國《時人》（People）雜誌引述哥倫比亞廣播公司（CBS）報導，匿名「某女」（Jane Doe）的受害者在上週三（9月16日）提交的法庭文件中指出，事發於2024年10月19日深夜，當時年僅20歲的她，在姊妹會及夜店飲酒後處於醉酒狀態，獨自前往名為「Chi Phi」的兄弟會會所拜訪朋友。受害者指控，兩名兄弟會成員強迫她吸食宣稱是「K他命」的物質，將她下藥後實施性侵。更令人髮指的是，其中一名被告隨後在名為「Chi Phi Actives」的Snapchat群組發送訊息，公然宣稱樓上有「免費的女人」，進而引來更多男子加入施暴，整個性侵過程持續至清晨5點45分左右。受害女子在案發約3週後向康乃爾大學校警報案，事後因身心重創選擇休學。然而，受害者委任律師朱夫拉（Thomas Giuffra）指出，7名涉案者中僅有2人遭到退學，其餘成員僅受停學、參加工作坊或撰寫悔過書等輕微懲處，且完全無人遭到刑事逮捕。對此，當地湯普金斯郡地方檢察官僅表示，警方經審查後認為「證據不足以支持刑事指控」。事件曝光後引發社會獵巫與輿論譁然，網民發揮「鍵盤柯南」精神肉搜出7名涉案男子的姓名與照片，指出涉案者包含白人、黑人及疑似韓裔的亞裔人士，更爆料部分人已入職富國銀行（Wells Fargo）等知名企業，亞裔涉案者則據傳正在南韓軍方服役。輿論怒火迅速蔓延，康乃爾大學的官方Instagram隨後緊急關閉留言功能，臉書粉專則遭到憤怒網友灌爆洗版。面對龐大公關危機，康乃爾大學本週一（9月21日）發布聲明回應，證實已知悉該起訴訟，並強調學校民權辦公室已依規定進行調查，目前已禁止「Chi Phi」兄弟會的Xi分會進入校園。校方表示，受限於聯邦隱私法（FERPA），無法公開特定學生的處分細節，但強調違反校規者最高可處停學或退學，學校後續將透過法律程序進行正式回應。涉事的「Chi Phi」全國總部亦發表聲明，強調強烈譴責任何形式的性暴力，指相關行為已嚴重背離該會的創會宗旨與品格要求，聲明將嚴肅看待此案並配合法律程序處理。