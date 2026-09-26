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靠網拍崛起，也在網路跌下神壇！麥克風少年蘇友謙歷經負債千萬、住進療養院等人生谷底，近日將重新出發推新品，回首過往，蘇友謙坦言猶如噩夢一場，但也慶幸因為走過，才有勇氣面對自己，四年來債務還了一半，目前仍有負債，但很努力地掙錢面對。對於生命中的貴人，蘇友謙表示主耶穌持續的鼓勵，如同沙漠中的綠洲，為我的生命再度注入活水。八年前蘇友謙以16歲少年，在網路靠藍牙麥克風創下近四億營收佳績，晉升億萬富翁，成為當時媒體的焦點人物，成為最年輕的電商，然而快速得來的名利，讓他的年少心靈招架不住，金錢來得快也去得急，在一連串的猛衝中，財務由盈轉虧，最終負債2千萬黯然退場，歷經四年人生谷底，蘇友謙近日分享「一切準備好了，將重新出發！」而對於迷失的過往，蘇友謙坦言這些年來負債兩千萬、被黑道威脅、出車禍、罹患憂鬱症進療養院治療等等，走過人生谷底，一度以為再也看不到陽光了，時隔四年，現在26歲，感覺已走過了大半人生，讓自己一夜間長大，蘇友謙並說這些年來為了還債當過健身房業務，每天狂打200通促銷電話，還當過警衛等工作，感嘆原來錢好難賺，感恩父親也幫忙還債，但仍咬著牙硬撐，我不想自己是個不負責任的人，雖然身心俱疲，但仍面對債務，兩千萬負債已還了一半，目前仍在努力中，相信還清債務指日可待。提到新品，蘇友謙透露用僅剩的50萬刻苦研發，為自己尋求一個新出發的機會，曾經在網路跌倒，如今也將由網路新出發，被問到會擔心產品賣不好而再次失敗，蘇友謙虛心表示先不去想太多，成功推出最重要，感謝許多債主的體恤，給我時間，都沒有強逼，看到馬國弼的努力還債，也給了我很大的鼓舞，更有動力面對自己的過往錯誤，成長的苦澀是最強的滋潤蘇友謙分享將在10月下旬推出的全新保養品牌《淨光洗卸露》，從產品定位、配方討論、瓶器挑選、包裝設計、網站規劃，到影像內容與品牌視覺，都親自參與，不同於過去追求快速成長與營收數字，這一次更重視品牌能不能長久、產品能不能真正被消費者接受，以及自己能不能用更成熟的方式重新經營一份事業。