韓國熱門戀愛綜藝《單身即地獄》第一季男星、宣美御用舞者車炫承血癌康復復工，今（26）日跟宣美來台參加位於台北大佳河濱公園舉辦的韓流拼盤演唱會《KRAZY Music Festival Taipei 2026》，而宣美登台的每一首歌，都能看到車炫承在台上幫她伴舞，整場狀態相當好，完全看不出他去年還是血癌患者。
車炫承血癌康復來台工作 替宣美伴舞身材依舊精壯
宣美今晚以貼身背心火辣登場，一連帶來〈24小時也不夠〉、〈Siren〉等代表作，車炫承也跟著現身伴舞，兩人再度同台立刻勾起不少粉絲回憶。車炫承過去就是因擔任宣美舞者打開知名度，尤其2人合作舞台時的性感互動曾多次掀起討論，如今他大病初癒後再跟著宣美海外演出，正式宣告工作重回正軌。
車炫承這趟來台不只上台跳舞，昨（25）日就已經在大佳河濱公園打卡跑步，提前踩點今天工作的場地；今晚正式登台後，他身材依舊精實，動作與體力看起來完全不受影響，從頭到尾跟著宣美賣力熱舞，每一首歌幾乎都能看到他的身影，很難想像一年前的他才剛公開自己罹患白血病、住院接受治療。
宣美則在舞台上用中文向台灣粉絲打招呼：「大家好，我是宣美，能再次來到這裡我非常開心，大家有想我嗎？」不過或許前面唱跳太賣力，講到一半突然腦袋一片空白，忍不住笑說：「我其實有準備一些中文，但是感覺沒表現很好，對不起！真的非常感謝來到現場！」接著才猛然想起自己還有台詞，急喊「我還有準備……我要趕快想起來」，努力回想中文後終於擠出：「接下來……呃，我的新歌，想……想……享受吧！」隨即送上〈Forever July〉。
車炫承介紹 《單身即地獄》第一季男星
車炫承身高181公分，原本就是模特兒、YouTuber及專業舞者，因長期替宣美伴舞受到關注，2021年參加Netflix《單身即地獄》第一季後人氣暴漲，之後也陸續出演《Be Mbitious》、《體能之巔：百人大挑戰》等節目，並轉往演員發展。沒想到他2025年9月突然公開罹患白血病，當時剃光頭住院治療，坦言一度無法接受病情、每天都活在恐懼與混亂之中；所幸經過治療後，同年12月便宣布康復復工。
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宣美今晚以貼身背心火辣登場，一連帶來〈24小時也不夠〉、〈Siren〉等代表作，車炫承也跟著現身伴舞，兩人再度同台立刻勾起不少粉絲回憶。車炫承過去就是因擔任宣美舞者打開知名度，尤其2人合作舞台時的性感互動曾多次掀起討論，如今他大病初癒後再跟著宣美海外演出，正式宣告工作重回正軌。
車炫承這趟來台不只上台跳舞，昨（25）日就已經在大佳河濱公園打卡跑步，提前踩點今天工作的場地；今晚正式登台後，他身材依舊精實，動作與體力看起來完全不受影響，從頭到尾跟著宣美賣力熱舞，每一首歌幾乎都能看到他的身影，很難想像一年前的他才剛公開自己罹患白血病、住院接受治療。
宣美則在舞台上用中文向台灣粉絲打招呼：「大家好，我是宣美，能再次來到這裡我非常開心，大家有想我嗎？」不過或許前面唱跳太賣力，講到一半突然腦袋一片空白，忍不住笑說：「我其實有準備一些中文，但是感覺沒表現很好，對不起！真的非常感謝來到現場！」接著才猛然想起自己還有台詞，急喊「我還有準備……我要趕快想起來」，努力回想中文後終於擠出：「接下來……呃，我的新歌，想……想……享受吧！」隨即送上〈Forever July〉。
車炫承介紹 《單身即地獄》第一季男星
車炫承身高181公分，原本就是模特兒、YouTuber及專業舞者，因長期替宣美伴舞受到關注，2021年參加Netflix《單身即地獄》第一季後人氣暴漲，之後也陸續出演《Be Mbitious》、《體能之巔：百人大挑戰》等節目，並轉往演員發展。沒想到他2025年9月突然公開罹患白血病，當時剃光頭住院治療，坦言一度無法接受病情、每天都活在恐懼與混亂之中；所幸經過治療後，同年12月便宣布康復復工。