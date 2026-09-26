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▲P1Harmony是今天第一組登台表演的嘉賓。（圖／讀者提供）

▲PENTAGON〈겁쟁이〉新歌台灣首唱，粉絲超嗨。（圖／讀者提供）

韓流拼盤演唱會《KRAZY Music Festival Taipei 2026》今（26）日、明（27）日一連2天在大佳河濱公園登場，2天總計邀請14組台韓藝人登台演唱，今天由P1Harmony、PENTAGON、WOODZ（曹承衍）、宣美、BoA寶兒、CNBLUE、SHINee泰民打頭陣。相隔多年再來台的PENTAGON誠意十足，獻上新歌〈겁쟁이〉台灣首唱；WOODZ壓軸送上〈Drowning〉，讓現場千名粉絲尖叫不斷！活動今天下午4點開始，由FTISLAND、CNBLUE的最強師弟P1Harmony打頭陣，一連帶來〈UNIQUE〉、〈Back Down〉等歌曲，成員接著以中文自我介紹，智雄感謝粉絲在寶貴的中秋連假來到現場，所以發誓會盡全力演出滿足大家。他們總計表演9首歌，離開前還感激表示能跟多組前輩一起表演感到榮幸，更用中文說「謝謝大家」、「我愛你們」，以滿滿體力、飯撒與現場爆發力為舞台畫下熱血句點。第二組登場的是PENTAGON，他們準備了7首歌表演，其中包含新歌〈겁쟁이〉台灣首唱，眼見台下歌迷氣氛熱烈，跳到爆汗的成員也非常開心，更表示：「現在的氣氛真的是太美好了！我們在練習的時候，練習很多中文歌！」接著洪碩清唱〈Love U U〉、〈聽海〉，Hui則透露是林俊傑的粉絲，所以演唱了一段〈背對背擁抱〉；整段表演不時放送煙火跟水柱，還有成員走下舞台跟粉絲近距離打招呼，並表示會來台北開唱，讓全場UNIVERSE（粉絲名）超嗨超開心。以〈Drowning〉再開啟演藝巔峰的WOODZ是第三組登場的表演嘉賓，他戴著墨鏡在噴射火焰的舞台效果下熱力登台，以Live band的方式一連帶來〈Bloodline〉、〈Downtown〉等歌曲炒熱氣氛，並以中文表示：「大家好，台北的粉絲們，我是WOODZ！」此時舞台噴發水柱，讓他嚇了一跳，「希望大家視覺上看起來也是涼爽的，所以我整體服裝挑了藍色跟白色，剛剛唱的3首也是比較輕快的歌曲！」他用中文詢問：「你們看得開心嗎？謝謝大家。」也提到再過一陣子會再舉辦安可演唱會，引起台下陣陣尖叫，之後在煙火柱噴射下，接連送上〈I hate you〉、〈BUMP BUMP〉，並感謝不認識他、認識他的人，今晚都能來聽他表演，「大家下次再見，一定要健康唷。」再以夯曲〈Drowning〉作結。《KRAZY Music Festival Taipei 2026》明天下午4點在同一場地舉辦，卡司包含KINO、MAX、DRP IAN、ITZY、Day6元弼、伯賢、林俊傑等等，購票詳情可至FamiTicket全網購票網、全台FamiPort機台查詢。