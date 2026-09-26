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40歲韓國女星林李智（임이지）曾以女團Gangkiz出道，但未獲得太大關注。而之後她轉戰YouTube界，並以穿比基尼彈鋼琴的系列影片爆紅，擁有141萬名訂閱。不料近日她卻突然清空頻道內容，宣布將以幫助其他渴望被看到的創作者為主繼續頻道，還親揭改變原因，嘆：「我還能維持性感風格幾年。」林李智在20日PO出一段影片，表示：「我上傳這段影片時…應該已經看不到我彈鋼琴的影片了。」透露已將過往影片全部刪除，「我要整理我140萬的鋼琴頻道。」但她也澄清不是要刪除頻道，只是要改變從前穿性感衣服彈鋼琴的風格，並感謝粉絲們一直以來的支持，表示經營頻道這5年的時間，對她非常有意義。林李智也進一步透露要改變頻道風格的原因，表示早在1～2年前就開始苦惱，「我還能繼續經營這個《Easy Piano》頻道多久？這個性感風格還能維持多久？最多2年、1年？」並宣布以後頻道將變成分享小人物們故事的收費頻道，她認為周邊有很多被埋沒的寶藏，「很多優秀的人因為缺乏推銷，而無法讓自己作品被看到。」就跟一開始的自己一樣。林李智也在最後公開自己的信箱，喊話若有跟當初的自己一樣渴望被看到的人，將自己的作品告訴她，「我會與你們攜手共同創造輝煌。」事實上，林李智在一開始時，因為大尺度而飽受批評，甚至曾被YouTube取消營利資格。在多年爭議後，她宣布轉型消息，希望對可以提供實用資訊、以及對社會有幫助的創作者打造一個平台。林李智學生時期就因姣好外貌在網路論壇以「5大臉讚」爆紅，還獲選「第2期臉讚」，被封為「韓版廣末涼子」，因此接到演藝圈邀約。她2005年以Epson印表機廣告模特兒出道，2007年開始演戲並赴日發展，2012年5月加入女團Gangkiz擔任主唱，不過在2013年12月就退團各自發展。2018年後，林李智改以AfreecaTV直播主與YouTube創作者身分活動，早期內容涵蓋皮拉提斯教學、VLOG、ASMR、舞蹈與鋼琴演奏，後來逐漸聚焦於穿著大膽服裝的鋼琴翻彈，並因此為人熟知。