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日本奈良市警方於25日成功破獲一起跨國電信詐騙案，逮捕一名現年31歲、自稱從事放款業的台灣籍女子林容萱。警方指出，林女涉嫌充當詐騙集團的面交取貨「車手」，企圖向當地一名80多歲的受害老翁騙取1.8公斤、市價約4258萬日圓（約合新台幣875萬元）的黃金。雖然本次取貨並未得逞，但警方調查發現，受害老翁在此之前已遭相同招數騙走3公斤金條，損失金額高達7456萬日圓（約新台幣1530萬元）。根據日媒《MBS NEWS》報導，受害老翁自今年6月起，幾乎每天都會接獲假冒警察與檢察官的電話，對方以「您的帳戶涉嫌遭人非法冒用開戶」為由進行恐嚇，並聲稱「若要避免遭逮捕，必須配合進行資金調查」。老翁在長期心理壓迫下信以為真，於9月9日遵照指示，將價值逾7400萬日圓的3公斤金塊放置於自家玄關前，隨即遭集團成員提走。得手後的詐騙集團並未收手，反而食髓知味持續索要更多黃金。老翁隨後前往銀樓準備再次添購金塊時，店家觀察到其神情異常且購買金額巨大，警覺可能涉及詐騙，隨即主動通報警方，才讓這起高額詐騙案浮出水面。接獲報案後，奈良警方隨即部署「引蛇出洞」計畫，邀請受害老翁配合演出，並準備了偽造的金塊作為誘餌。25日當天，當台籍車手林容萱前往老翁住宅準備取貨時，隨即遭事先埋伏在周邊的警力當場以現行犯逮捕。警方隨後公開了林嫌的姓名與面貌。面對警方偵訊，林嫌態度頑強並行使緘默權，僅冷靜表示「在律師抵達前，我不會發表任何言論」。目前日本警方正深入追查林嫌是否亦參與了9月9日首波3公斤金塊的抽取過程，並進一步追查幕後犯罪集團。