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今天天氣：舒力基不影響台灣 各地高溫炎熱

▲下周三前天氣炎熱，下周四東北季風報到後，北部氣溫會稍微下降。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

今天空氣品質

明天天氣：多雲到晴好天氣

一周天氣：下周四東北季風增強 迎風面有雨

▲下周四開始東北季風報到，迎風面開始有零星降雨，隨著東北季風增強，降雨範圍也會擴大。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

中央氣象署表示，今（27）日到下周三（9月30日）各地都是多雲到晴的天氣，山區午後有零星雨勢，下周四（10月1日）到下周六（10月3日），受到東北季風增強影響，迎風面雨勢增加，午後降雨範圍也加大。而舒力基颱風目前正在北轉當中，預估今晚到明天增強為中度颱風，對台灣沒有直接影響。9月27日今天的天氣，各地仍為多雲到晴的天氣，午後山區有零星短暫陣雨；白天各地高溫約31至35度，台北盆地及西半部內陸地區有局部36度左右高溫發生的機率，感受偏熱，紫外線偏強，中午前後可達過量等級，外出建議留意防曬並多補充水分，而夜晚清晨各地低溫普遍在23至27度。第25號颱風舒力基（國際命名：SURIGAE）位在日本那霸南方海域偏北移動，並逐漸朝東北遠離，對台灣天氣無直接影響。花東、澎湖北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭馬祖、金門環境部提及，環境風場為西南風，中部以北污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升。花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭空品區為「普通」等級；馬祖、金門為「橘色提醒」等級。9月28日明天的天氣，氣象署說明，各地大多為多雲到晴，午後山區有零星短暫陣雨。氣象署提及，下周三（9月30日）前全台多雲到晴，不過山區午後會有零星短暫陣雨；下周四（10月1日）開始，東北季風會慢慢增強，迎風面基隆北海岸、宜蘭有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後下雨的範圍也會擴大，南部、其他山區有局部短暫陣雨。下周五（10月2日）、下周六（10月3日）繼續受到東北季風影響，迎風面桃園以北、東半部、恆春半島有局部短暫陣雨。氣溫方面，下周三（9月30日）以前各地偏熱，局部地區可到35到36度，大台北盆地、中南部內陸地區會更熱。下周四（10月1日）以後東北季風增強，北部高溫會略降為30到31度，中南部約32到33度。