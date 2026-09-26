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▲獲勝後的林詩棟興奮地跳上看台與教練王皓、秦志戩擁抱，並向觀眾展示胸前的五星旗。（圖／名古屋亞運提供）

▲獲勝後的林詩棟興奮地跳上看台與教練王皓、秦志戩擁抱，並向觀眾展示胸前的五星旗。（圖／名古屋亞運提供）

2026年愛知・名古屋亞運桌球賽事迎來混雙決賽，中國隊兩組頂尖人馬在金牌戰狹路相逢。最終，小將組合林詩棟與蒯曼以直落四（11：9、13：11、11：9、11：9）橫掃力拚衛冕的「莎頭組合」王楚欽與孫穎莎，成功奪下兩人合作以來的首面亞運混雙金牌，中國隊也順利包辦該項目的金銀牌。儘管最終比分是4：0，但比賽過程異常激烈，每一局都在關鍵時刻才分出高下。首局雙方一路拉鋸，林詩棟與蒯曼在9：9平手後連拿2分，以11：9先馳得點。第2局戰況更加膠著，王楚欽與孫穎莎在落後情況下頻頻追平，雙方一路鏖戰，林詩棟與蒯曼在10：11落後時連拿3分，以13：11逆轉拿下。第3局雙方依舊互有領先，林詩棟與蒯曼在6比7落後時逼出對手暫停，隨後打出一波高潮，以11：9再下一城，取得聽牌優勢。第4局林詩棟與蒯曼開局一度以1：7落後，但兩人展現驚人韌性一路狂追，最終在9：9平手後連下2分，以11：9鎖定勝局，粉碎了王楚欽與孫穎莎成為亞運史上首對混雙三連霸組合的夢想。除了混雙賽場奪金，林詩棟在男子單打賽事同樣表現亮眼。在8強賽中，他以4：2（7：11、11：3、11：7、11：13、11：7、11：6）力退日本好手松島輝空，順利搶下四強門票。獲勝後的林詩棟興奮地跳上看台與教練王皓、秦志戩擁抱，並向觀眾展示胸前的五星旗。林詩棟接下來將在準決賽迎戰「台灣一哥」林昀儒，爭奪金牌戰門票。