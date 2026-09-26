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高鐵三大呼籲 分散搭乘、禮讓對號座

中秋教師連假第二天結束，高鐵統計今年疏運前二日（9月24日、9月25日）旅運人次66.3萬人次，較去（2025）年同期大幅增加約5.4萬人次，增幅超過3成。針對明天、後天人潮，呼籲乘客避開尖峰時段，選擇離峰時段搭車或利用其他交通運具，以避免久候。據統計，9月24日全日旅運創34.8萬人次、9月25日高達31.5萬人次，兩日合計旅運人次66.3萬人次，較去年中秋疏運前二日總計旅運60.9萬人次，增加約5.4萬人次，多出30.2%的人數。高鐵公司分析，受到今年假期特性影響，更多旅客選擇在假期前一天傍晚與假期首日返鄉，除可趕上中秋團圓外更能與家人享受較長的相處時光，因而一舉推升二天5.2萬個座位需求，也造成各車站自由座大量排隊人潮。高鐵預估，下一波人潮將出現在明、後天（9月27日、9月28日），其中又以28日下午14時至19時為旅運超尖峰段，呼籲預計搭乘自由座的旅客避開上述時段，選擇離峰時段搭車或利用其他交通運具，以避免久候。因應中秋節及教師節假期疏運期間人潮，現有34組列車全數出動，用最大運能服務旅客順利返鄉、歡慶秋節。6天共加開176班次列車（南下70班、北上106班），總計6天提供1,150班次的旅運服務。高鐵針對中秋收假期間、搭乘自由座的旅客，提出三大重點呼籲：準備搭乘自由座前，可預先透過高鐵企業網站、「T-EX行動購票」App查詢或LINE TODAY 「生活頻道」，掌握當日各站「自由座等候時間」預估燈號，利用綠色燈號的離峰時段搭車，即可避開尖峰人潮、節省寶貴時間。於月台上排隊等候上車的自由座旅客，請優先禮讓對號座旅客先上車，避免影響他人行程，共同維護乘車秩序。站立車間通道的旅客，請於列車到站時，務必讓出通道，以利其他旅客可以快速下車，也讓月台等候的旅客可以快速上車。