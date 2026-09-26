首度登上亞運舞台的185公分當家中鋒蕭豫玟，力扛中國「223公分巨獸」張子宇，賽後透露洋將對抗性更強，無奈身高真的太高，「她只要手一舉起來我們就碰不到，真的沒輒。」

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力抗223公分張子宇 蕭豫玟：身高沒輒

我覺得洋將的身體素質比她強太多，她只是比洋將更高，在身體對抗上我是『扛得動』的。

她只要手一舉起來我們就完全碰不到，真的沒輒。

目標以快制高 蕭豫玟有想法

能守到這麼高的球員是很難得的經驗，不管對手多高都是一種學習，絕對不能放棄。

第三節攻守失序成轉折 無奈禁區缺陷被放大

首次亞運收穫豐富 世代交替之際感性祝福學姊

希望讓自己越來越進步，在未來的亞洲盃或各項大賽中努力打出價值。

▲中國「223公分巨獸」張子宇，只要把球高舉高打，中華隊女將伸長手都難碰到球。（圖／中華奧會提供）

2026年愛知名古屋亞運女籃銅牌戰今（26）日登場，中華女籃最終64：77不敵中國隊，以第4名作收。此役蕭豫玟貢獻6分、7籃板，且在上半場展現優異防守，成功將中國隊223公分高的「超高巨塔」張子宇前兩節得分壓制在5分。談到首次碰上如此罕見的高大對手，蕭豫玟直言在身體對抗上其實不如想像中困難：「」不過她也坦承，高達223公分的身高優勢確實難以克服，「對於未來若再次碰頭，蕭豫玟也已經擬定應對策略。她表示，就算讓對手拿到球得分，全隊節奏也不能因此停滯，必須發揮「快」的優勢來牽制對手。「本場比賽的勝負分水嶺出現在下半場。第三節開局中國隊率先打出6：0攻勢，隨後頻頻利用擋拆與換防錯位重創中華隊禁區，單節打出24：12的猛烈進攻，一舉將比分拉開至雙位數。第四節中華隊雖一度追至10分差，但中國隊仍穩穩鎖定禁區優勢，最終中華隊以13分之差吞敗。檢討本次亞運表現，蕭豫玟認為日本籍教練團帶來的改變十分顯著。她指出，教練團非常看重防守，從集訓到亞運期間，團隊的防守實力有目共睹地提升，僅需再修正部分細節；進攻端雖然跑位順暢，但「空間感」仍待加強，導致禁區過於擁擠。首度參加亞運就拿下第4名，蕭豫玟坦言心情相當複雜，但這場高強度賽事也讓她更清楚自己未來的提升方向：「面對此役極可能是部分資深前輩的亞運告別戰，中華女籃即將邁入世代交替，蕭豫玟感性地向學姊們送上祝福。她表示，前輩們身上帶有許多傷痛，只希望學姊們未來能好好的保護自己、維持身體健康，並在職業生涯的下個階段一切順利。