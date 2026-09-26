台灣人習以為常的垃圾袋，竟成為日韓旅客來台掃貨的熱門伴手禮。日本人「愛子」分享外國遊客愛用品時提到，台灣垃圾袋顏色選擇多，還有薰衣草、玫瑰等香味，日本較罕見，厚度和立體袋型也是吸引旅客的原因，就連日本YouTuber詰田也曾推薦，大讚是日本少見的特色商品。
台灣垃圾袋竟成日韓旅客伴手禮！外國人狂掃貨
近期住在台灣的日本人「愛子」到小北百貨分享外國觀光客喜愛的商品，其中談到垃圾袋時表示，現在台灣漂亮顏色的垃圾袋相當受到歡迎，外國觀光客甚至會大量購買。
愛子指出，日本的垃圾袋不像台灣有這麼多顏色，台灣部分款式還加入薰衣草、玫瑰等香味，對日本旅客來說相當新鮮。
其實日前就有網友在Threads發文分享觀察，發現不少日韓旅客來台除了吃美食、買伴手禮，也會到賣場購買台灣垃圾袋，甚至連貨架上的商品都被買到所剩不多，讓原PO忍不住發問：「台灣垃圾袋竟然是日韓人氣伴手禮？所以台灣垃圾袋到底贏在哪？」
「台灣垃圾袋」4大特色曝光！日本YouTuber也曾推薦
貼文引起討論後，網友整理出幾項台灣垃圾袋受到外國旅客喜愛的4大原因。首先部分款式材質較厚，使用時不容易撕裂；外觀則有各種鮮豔、柔和的配色，還加入香氣設計；此外，部分垃圾袋採用立體底部，打開後更容易撐出完整空間，裝入垃圾時也較方便，降低液體滲漏的困擾。
對此，網友也紛紛留言，「家裡最不缺的就是這個！沒想到我們日常的垃圾袋也有當精品伴手禮的一天，台灣觀光伴手禮的路線越來越神奇了」、「我記得是這種的有香味，對韓國人來說很特別」、「日本的塑膠袋超薄，橡皮筋超細」、「以後小北百貨旁邊有退稅櫃檯我會瘋掉」。
過去日本YouTuber詰田曾拍片介紹台灣伴手禮，其中也特別提到「台灣垃圾袋」。詰田介紹，台灣垃圾袋採捲筒式設計，平時使用相當方便，其中一項特色就是帶有香氣，能在一定程度上掩蓋垃圾產生的異味。
另一項吸引日本人的地方則是顏色選擇豐富，台灣垃圾袋不只常見的基本色，甚至有薰衣草色等特殊配色，這類設計在日本相當少見，因此相當適合當作禮物帶回國。
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近期住在台灣的日本人「愛子」到小北百貨分享外國觀光客喜愛的商品，其中談到垃圾袋時表示，現在台灣漂亮顏色的垃圾袋相當受到歡迎，外國觀光客甚至會大量購買。
愛子指出，日本的垃圾袋不像台灣有這麼多顏色，台灣部分款式還加入薰衣草、玫瑰等香味，對日本旅客來說相當新鮮。
「台灣垃圾袋」4大特色曝光！日本YouTuber也曾推薦
貼文引起討論後，網友整理出幾項台灣垃圾袋受到外國旅客喜愛的4大原因。首先部分款式材質較厚，使用時不容易撕裂；外觀則有各種鮮豔、柔和的配色，還加入香氣設計；此外，部分垃圾袋採用立體底部，打開後更容易撐出完整空間，裝入垃圾時也較方便，降低液體滲漏的困擾。
對此，網友也紛紛留言，「家裡最不缺的就是這個！沒想到我們日常的垃圾袋也有當精品伴手禮的一天，台灣觀光伴手禮的路線越來越神奇了」、「我記得是這種的有香味，對韓國人來說很特別」、「日本的塑膠袋超薄，橡皮筋超細」、「以後小北百貨旁邊有退稅櫃檯我會瘋掉」。
另一項吸引日本人的地方則是顏色選擇豐富，台灣垃圾袋不只常見的基本色，甚至有薰衣草色等特殊配色，這類設計在日本相當少見，因此相當適合當作禮物帶回國。