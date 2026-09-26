我是廣告 請繼續往下閱讀

▲沈伯洋出席中庄仔福德宮福德正神聖誕千秋晚宴，支持者擠爆現場。（圖／記者葉政勳攝）

▲中庄仔福德宮福德正神聖誕千秋晚宴會場出現老鼠亂竄，引發現場民眾恐慌。（圖／記者陳威叡攝）

台北市長蔣萬安與民進黨市長參選人沈伯洋，今（26）日不約而同出席台北市中庄仔福德宮福德正神聖誕千秋晚宴，董事長林春裕致詞時不諱言就是力挺沈伯洋當選，更抱怨市長蔣萬安在當立委的時候都有來，有一次沒來還特別打電話請假，結果當上市長，自己都親自送邀請函都沒出席，現在要選舉了才說要來。蔣萬安與沈伯洋今日不約而同出席中庄仔福德宮福德正神聖誕千秋晚宴，林春裕表示，中庄仔福德宮這麼多年來，第一次有兩個台北市長對壘，不諱言自己就是力挺沈伯洋當選，但是待會蔣萬安來還是要說好話，也會說支持蔣萬安，這部分要請大家體諒。而林春裕也抱怨，沈伯洋如果當選每天都要來中庄仔，不要像蔣萬安，當立委時每次都來，有一次沒來還打電話請假，結果當上市長後，自己都親自送邀請函給他助理，結果到現在都沒來，現在要選舉了才說要來。而這場除了兩方支持者拚排場、拚人氣，最終蔣萬安特別把時間錯開，兩人並未碰頭，而場邊也出現意外插曲，在晚宴現場出現大老鼠穿梭在人群中，引起在場民眾一陣恐慌。