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▲名古屋亞運棒球台日大戰開打前，官方在球迷進場口貼出公告，嚴厲禁止攜帶國旗進場，現場仍有不少球迷直接改穿TEAM TAIWAN球衣進場，目前並未受到阻攔。（圖／特派記者朱永強攝）

2026年名古屋亞運棒球今（26）日上演台日大戰，官方在球迷進場口貼出公告，嚴厲禁止攜帶國旗進場，引發外界關注。對此，知名挺台議員上畠寬弘表示「無法接受」，質疑難道「愛知縣名古屋市已經淪為中華人民共和國愛知省了嗎？」強調自己不進場觀看比賽，以作為抵制。昨日中華隊與中國隊比賽過程中出現插曲，有球迷在現場攜帶國旗揮舞，遭到官方阻止，在網路上掀起熱議，今日台日大戰前，官方於球迷進場口更直接發布公告，嚴厲禁止攜帶國旗進場。神戶市議員上畠寬弘在個人threads發文表示，「對日本而言，台灣是共享自由、民主與法治價值，無可取代且極為重要的存在。正因如此，如果大會的運作讓台灣人民感到失望與難過，我對第20屆亞洲運動會2026愛知名古屋表達強烈抗議」。上畠寬弘強調，「我不希望一場讓台灣人民感到尊嚴受到傷害、遭受不公平待遇的大會，竟然是在日本舉辦。明明是在日本名古屋市舉辦的大會，如果在對待台灣的問題上，卻一味過度顧忌中國方面的意向，我無論如何都無法接受」。上畠寬弘更直言，「這次大會的運作糟糕到讓我甚至想說，愛知縣名古屋市難道已經淪為中華人民共和國愛知省了嗎？對於這次大會的運作，我感到強烈的憤怒」。上畠寬弘最後強調，「我與台灣的各位站在一起。只要台灣的尊嚴受到輕視，我今後也會繼續明確地發聲。這次大會我一場都不會看，也不會去現場觀看」。